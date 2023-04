A escalação do Palmeiras contra o Água Santa na final do Campeonato Paulista 2023

Verdão vai a campo com sua equipe titular para a decisão do campeonato estadual

O Palmeiras vai a campo neste domingo de Páscoa (9) para a grande final do Campeonato Paulista. O adversário da vez é o Água Santa, que venceu o alviverde paulista no jogo de ida por 2x1, e agora visita o Allianz Parque para tentar levantar a taça.

Com o revés na partida de ida, o Verdão de Abel Ferreira agora corre atrás do resultado em casa. Com um gol de diferença, os donos da casa precisam vencer por pelo menos dois tentos de vantagem para ficar com a taça. No caso de uma vitória por um gol, o título será decidido nos pênaltis.

Qual a escalação do Palmeiras para a final do Paulistão contra o Água Santa?

O Palmeiras vai a campo com sua equipe considerada titular. A grande novidade fica por conta da presença do jovem Endrick entre os titulares.

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.