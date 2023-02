A escalação do Flamengo contra o Al Ahly no Mundial de Clubes

Time titular terá Vidal na vaga de Gerson, suspenso, e entrada de Varela e Fabrício Bruno entre os onze

O Flamengo está definido pelo técnico Vitor Pereira para o duelo deste sábado (11) diante do Al Ahly, que decide o terceiro lugar do Mundial de Clubes 2022. O chileno Arturo Vidal entra na escalação titular para o jogo contra os egípcios na vaga de Gerson, expulso na semifinal, enquanto o uruguaio Varela entra na lateral direita, substituindo Matheuzinho. Fabrício Bruno também substitui Léo Pereira no miolo da zaga.

O time titular do Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol, Pedro.

A bola rola no Tanger Stadium, no norte de Marrocos, a partir das 12h30 do horário de Brasília. O Fla busca repetir o feito de Internacional (2010) e Atlético-MG (2013), que conseguiram um lugar ao pódio após serem derrotados na tentativa de chegar à grande final do Mundial.