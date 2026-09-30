Até o fim do século XX, as vitrines da seleção espanhola guardavam apenas um único título europeu, conquistado em 1964, e sua melhor campanha em Copas do Mundo era o quarto lugar de 1950, colocação que permaneceu como a melhor da Espanha no Mundial até 2010.

Hoje, um quarto de século depois, a Espanha ocupa o trono do futebol mundial e mantém seu brilho no cenário europeu na Liga das Nações, após um verão que viu "La Roja" conquistar seu segundo título mundial. Mas como aconteceu essa transformação?

A espinha dorsal desse renascimento foram as academias dos clubes, à frente delas "La Masía", do Barcelona, cujo prédio foi transformado, em 20 de outubro de 1979, em residência para os jovens vindos de fora da cidade, e que abriga hoje mais de 300 jovens jogadores.

O Barça investiu com generosidade em sua academia: seu orçamento anual chegou a 30 milhões de euros, segundo um relatório da Harvard Business School de 2015, que apontou também que metade dos jogadores do Barcelona com 18 e 19 anos cursam a universidade, o maior índice entre os grandes clubes da Europa.

Leia também

Ex-jogador do Real Madrid recusa retorno ao Bernabéu; Arsenal e Chelsea monitoram

"Você não é mais um jogador estratégico": alerta do Barcelona a seu craque se concretiza na prática

E a disputa não se limitou ao Barcelona; a academia do Real Madrid, "La Fábrica", abriga cerca de 300 jogadores que nela residem por três anos em média, ao lado das escolas do Athletic Bilbao, do Villarreal, do Valencia e do Sevilla.

A diferença fundamental é que essas academias priorizaram a inteligência tática e a habilidade em detrimento do porte físico, e assim despontaram jogadores como Xavi e Iniesta, que talvez tivessem sido descartados em outras escolas.

O impacto de "La Masía" atingiu seu ápice em 2010, quando ela se tornou a primeira academia da história a ver seus egressos ocuparem as três primeiras posições da Bola de Ouro: Messi, Iniesta e Xavi.

Federação Espanhola: uma única filosofia dos juniores ao profissional

No plano institucional, a Federação Espanhola conectou as seleções das categorias de base a uma filosofia de jogo unificada e manteve comissões técnicas estáveis que transitam entre as categorias.

Os resultados vieram rápido: a Espanha conquistou o título europeu Sub-19 nos anos de 2002, 2004, 2006 e 2007, além de se tornar parceira da Itália no recorde de títulos europeus Sub-21, com cinco títulos, entre eles os de 2011 e 2013, consecutivos.

Esse caminho se fortaleceu com uma infraestrutura central: a Federação inaugurou a "Cidade do Futebol" em Las Rozas, no dia 12 de maio de 2003, com um orçamento de cerca de 46 milhões de euros, para tornar-se a sede permanente das concentrações de todas as seleções.

No campo da qualificação de treinadores, a Espanha contava, em 2017, com cerca de 15.089 treinadores portadores de licença "Pro" ou "A" da UEFA, contra apenas 1.796 na Inglaterra, segundo o jornal britânico "The Guardian".

O segredo está na facilidade de acesso: obter a licença "A" na Espanha custava 960 libras esterlinas, contra 3.645 libras na Inglaterra. O resultado é que a criança espanhola recebe treinamento profissional desde seus primeiros passos.

O fruto da construção

O fruto dessa construção apareceu na seleção principal: 20 dos 23 jogadores da lista dos campeões da Euro 2008 passaram pelas seleções de base espanholas, e a maioria deles foi campeã em títulos de categorias juvenis.

Na Copa de 2010, 7 jogadores do Barcelona começaram a partida final, e os jogadores da equipe catalã marcaram todos os gols da Espanha no torneio; depois, aquela geração completou seu tricampeonato histórico com a Euro 2012, tornando-se a primeira seleção a conquistar três grandes títulos consecutivos.

O que distingue a experiência espanhola é que ela não desmoronou após a aposentadoria da geração de Xavi e Iniesta. A prova mais clara disso é o atual treinador, Luis de la Fuente, que assumiu o comando das seleções de base a partir de 2013, levou a seleção Sub-19 ao título europeu de 2015 e depois a seleção Sub-21 ao título de 2019, antes de ser promovido à seleção principal. Sob seu comando, a Espanha conquistou a Euro 2024, tornando-se a maior campeã do título continental, com quatro títulos.

A maior conquista veio em julho passado, quando Ferran Torres marcou, aos 106 minutos, o gol da vitória (1 a 0) sobre a Argentina, na final da Copa do Mundo de 2026, no estádio MetLife, em Nova Jersey, fazendo de De la Fuente o treinador mais velho a vencer uma Copa do Mundo, aos 65 anos.

A genialidade espanhola

A genialidade da experiência espanhola fica ainda mais evidente quando comparada ao destino das potências que historicamente a antecediam. Desde 2008, a Espanha conquistou dois títulos de Copa do Mundo (2010 e 2026) e três títulos europeus (2008, 2012 e 2024).

Em contrapartida, a Alemanha ficou apenas com um título mundial, em 2014, sem qualquer título europeu; a Itália conquistou somente a Euro 2021, enquanto a Inglaterra permaneceu com seu único título mundial, conquistado em 1966.

Os últimos anos comprovam que a Espanha transformou o sucesso em um sistema estável: academias que ensinam uma única filosofia, seleções de base que seguem a mesma linha, um exército de treinadores qualificados e um treinador da seleção principal que saiu do ventre desse próprio sistema.

Graças a isso, a Espanha tornou-se a primeira seleção a deter os títulos de Copa do Mundo masculina e feminina ao mesmo tempo, e a primeira seleção a vencer o Mundial mais de uma vez no século XXI, enquanto potências históricas como Alemanha, Itália e Brasil buscam o caminho de volta.







