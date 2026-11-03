A era pós-Messi começa: novos rostos e ausências na primeira convocação da Argentina

A seleção da Argentina entrou em uma nova fase de sua história, após Lionel Scaloni, treinador da "Albiceleste", anunciar sua primeira convocação desde a aposentadoria do craque Lionel Messi do futebol internacional, visando a disputa de dois amistosos contra Uruguai e Costa Rica durante este mês de novembro.

A lista trouxe uma série de surpresas, as mais notáveis sendo a convocação de Aaron Anselmino e Mariano Troilo pela primeira vez, além do retorno de Gonzalo Montiel, enquanto Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso ficaram de fora, assim como diversas peças titulares afastadas por lesões.

As escolhas vieram em meio à intenção de Scaloni de dar continuidade à renovação do elenco e construir um grupo capaz de competir na próxima etapa, rumo à Copa do Mundo de 2030, mantendo uma mistura de jogadores experientes e jovens talentos.

Messi havia anunciado oficialmente sua aposentadoria internacional no último dia 31 de agosto, antes de participar de uma partida de despedida contra o Benin no dia 6 de outubro, fazendo da atual convocação a primeira que a seleção argentina disputa sem seu capitão histórico após o encerramento de sua cerimônia de despedida.

Duas surpresas e o retorno de Montiel: De Paul e Lo Celso fora dos planos

A lista trouxe a convocação de Aaron Anselmino, zagueiro do Chelsea de 23 anos, pela primeira vez à seleção principal, depois de já ter atuado pelo Boca Juniors. Também incluiu Mariano Troilo, zagueiro do Parma de 21 anos, que já havia sido convocado durante o ano de 2025 para disputar as partidas contra Chile e Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas que não teve oportunidade de jogar.

Em contrapartida, Scaloni recuperou os serviços de Gonzalo Montiel, lateral do River Plate, após sua ausência na primeira lista que havia anunciado depois do Mundial de 2026, em setembro passado.

No gol, o treinador argentino manteve suas quatro opções, encabeçadas por Emiliano Martínez, goleiro do Chelsea, apesar de sofrer de uma fratura na mandíbula, situação em que ele passará por uma avaliação médica para definir seu quadro, sem arriscar escalá-lo caso não haja necessidade.

Já as ausências se dividiram entre lesões que afastaram algumas peças titulares e decisões técnicas que atingiram nomes de destaque, já que a lista não incluiu Cristian Romero, capitão da seleção, Lautaro Martínez e Nicolás González, por causa das lesões que sofrem em seus clubes.

Também ficaram de fora a dupla Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, depois de sua presença na lista anterior ter se limitado à participação na cerimônia de despedida de Messi, sem retorno ao grupo no qual Scaloni se apoia na nova fase.

O treinador argentino segue depositando confiança na nova geração, mantendo diversos nomes promissores, como Nico Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Santiago Castro, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Román Vega e Ezequiel Fernández, no âmbito da preparação para os compromissos futuros e o Mundial de 2030.

Também permanece a ausência de Leandro Paredes e Nahuel Molina, campeões da Copa do Mundo de 2022, por causa das punições impostas a eles em razão dos acontecimentos ocorridos na final do Mundial de 2026 contra a Espanha.

Paredes já havia cumprido três partidas das dez de sua suspensão, enquanto Molina cumpriu três partidas das sete.

Data das partidas da Argentina contra Uruguai e Costa Rica

A seleção da Argentina disputa as duas partidas em casa, durante a Data Fifa de novembro, iniciando sua caminhada com o confronto contra o Uruguai no dia 13 de novembro no estádio "La Bombonera", antes de encerrar seus amistosos enfrentando a Costa Rica no dia 17 do mesmo mês, no estádio "Mario Alberto Kempes", na cidade de Córdoba.

Convocação da seleção da Argentina para as partidas contra Uruguai e Costa Rica

Goleiros:

- Emiliano Martínez (Chelsea).

- Gerónimo Rulli (Manchester City).

- Juan Musso (Atlético de Madrid).

- Santiago Beltrán (River Plate).

Defesa:

- Gonzalo Montiel (River Plate).

- Agustín Giay (Palmeiras).

- Aaron Anselmino (Chelsea).

- Mariano Troilo (Parma).

- Leonardo Balerdi (Roma).

- Lisandro Martínez (Manchester United).

- Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

- Román Vega (Zenit).

Meio-campo:

- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

- Máximo Perrone (Como).

- Exequiel Palacios (Ipswich Town).

- Valentín Barco (Chelsea).

- Alexis Mac Allister (Liverpool).

- Enzo Fernández (Manchester City).

- Nico Paz (Como).

- Matías Soulé (Roma).

- Franco Mastantuono (Fiorentina).

- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

- Gianluca Prestianni (Benfica).

- Thiago Almada (River Plate).

Ataque:

- José Manuel López (Palmeiras).

- Santiago Castro (Roma).

- Julián Álvarez (Atlético de Madrid).