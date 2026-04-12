A era de Renard chegou ao fim... A Copa do Mundo convoca a dupla "Roushen" para comandar a Arábia Saudita

O francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, está prestes a deixar o cargo nos próximos dias, em meio a relatos crescentes que apontam para uma possível mudança na comissão técnica antes dos próximos compromissos.

Isso coincidiu com a circulação de vários nomes cotados para sucedê-lo, o que abre espaço para especulações sobre a identidade do próximo técnico que poderá assumir o comando da “Selecção Verde” na próxima fase, em meio a grande expectativa da torcida quanto ao que os próximos dias trarão.

Fontes do programa saudita “Dourina Ghir” revelaram detalhes sobre o que está acontecendo dentro da Federação Saudita de Futebol, confirmando que o tempo de Renard está praticamente esgotado e que ele será demitido nos próximos dias.

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E esclareceu que “há consenso sobre a nomeação de um dos dois: o brasileiro Breckles Chamusca, técnico do Al-Taawoun, ou o grego Georgios Donis, técnico do Al-Khaleej, para suceder o técnico francês”.

Ela indicou que “o português Pedro Emanuel, técnico do Al-Fayha, está entre os nomes cotados, mas a balança pende mais para Donis ou Chamusca”.

As fontes confirmaram que “nos últimos dias, Donis deu alguns sinais curiosos, começando a se informar sobre alguns jogadores que atuam na Liga Roshen, o número de minutos jogados e outros detalhes, o que indica a possibilidade de ele assumir o cargo”.

Já Chamusca foi abordado por dirigentes da Federação Saudita de Futebol e manifestou o desejo de comandar a “Selecção Verde” durante a fase final da Copa do Mundo de 2026.



