A equipe de treinadores de goleiros de Julian Nagelsmann permanece: Jürgen Klopp esclarece importante questão de pessoal na DFB

Como confirmou Stefan Wessels, até aqui treinador de goleiros da seleção alemã, no "Brückengeflüster" da NOZ, ele e seu colega Andreas Kronenberg também serão responsáveis pelos goleiros da DFB sob o comando de Klopp.

"Fico feliz que meu colega de treinadores de goleiros Andreas Kronenberg e eu vamos continuar e poder fazer parte da nova comissão técnica. Espero que possamos fazer com que os próximos anos sejam mais bem-sucedidos", disse Wessels.

Até agora, estava em aberto em que medida Klopp, como novo técnico da seleção, seguiria com a atual equipe de treinadores de goleiros. À margem da apresentação de Klopp, a DFB havia anunciado oficialmente apenas seus auxiliares Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender.

Com o treinador de 59 anos, Wessels agora quer dar continuidade à colaboração em "altíssimo nível". "Quando chega um novo chefe, é sempre um pouco diferente. No futebol, isso geralmente acontece com um pouco mais de frequência do que em outras profissões."

Com Klopp, ele inclusive já "falou um pouco sobre conteúdos", seguiu Wessels. "Ele é um treinador incrivelmente bom, que traz muita experiência. Espero que possamos causar muito impacto. Mesmo que as expectativas já estejam muito elevadas."

Stefan Wessels jogou por Bayern de Munique e Colônia

Wessels atuou entre 1998 e 2012 como goleiro profissional. Entre outros clubes, teve contrato com Bayern de Munique, Colônia, Everton e VfL Osnabrück. Na Bundesliga, soma um total de 60 partidas.

Desde maio de 2025, ele fazia parte de forma permanente da equipe de goleiros da DFB. Antes disso, era responsável pelos goleiros em diversas seleções nacionais de base.