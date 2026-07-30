A equipe do FWZ, presidida pelo criador de conteúdo kuwaitiano Fawaz Al-Shammari, conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes da Kings League 2026, disputada na cidade italiana de Milão, após superar a equipe espanhola Porcinos FC nos pênaltis por 4 a 1, eliminando um dos principais candidatos ao título e confirmando a presença crescente das equipes da região do Oriente Médio e Norte da África na competição mundial.

A equipe kuwaitiana apresentou uma atuação de destaque diante de seu adversário espanhol, considerado uma das equipes mais bem-sucedidas e populares da Kings League, conseguindo encerrar sua trajetória na competição e obter sua primeira vitória em sua participação na Copa do Mundo de Clubes, em uma nova conquista que se soma à presença das equipes da região no evento mundial, poucos dias após a vitória histórica que a equipe saudita DR7 obteve sobre o atual campeão em sua estreia na competição.

A cidade italiana de Milão recebe as disputas da Copa do Mundo de Clubes da Kings League 2026 no período de 26 de julho a 1º de agosto, com a participação de 16 equipes que representam as competições da Kings League ao redor do mundo, disputando o título de campeão mundial de futebol de sete conforme as regras inovadoras pelas quais a competição é conhecida.

Essa conquista ocorre simultaneamente aos preparativos da região do Oriente Médio e Norte da África para o início da primeira temporada completa da Kings League – Oriente Médio, sediada na capital saudita, Riad, no período de 18 de setembro a 30 de outubro, com a participação de 10 equipes, no âmbito da parceria estratégica entre a Kings League e a empresa SURJ Sports Investment, enquanto a Kool Arena, no Boulevard Riyadh City, recebe todas as partidas da nova temporada.

A nova temporada testemunha uma expansão no número de equipes participantes após o sucesso da edição inaugural, com o número tendo aumentado de 8 para 10 equipes, sendo que serão realizadas 11 rodadas antes do encerramento das disputas com a realização da fase final entre quatro equipes (Final Four) para definir o campeão da temporada.

A Kings League, fundada pelo astro espanhol Gerard Piqué, é uma competição inovadora de futebol de sete que une a disputa esportiva à produção de conteúdo e ao entretenimento digital, por meio de regras não convencionais e ampla interação com o público, e conseguiu, em um curto período, alcançar difusão mundial com o lançamento de edições locais em vários países, além da organização das Copas do Mundo de Clubes e de Seleções, tornando-se uma das competições esportivas de crescimento mais rápido em todo o mundo.

Sobre a Kings League no Oriente Médio e Norte da África

A Kings League no Oriente Médio e Norte da África é a versão regional da Kings League mundial, e surge no âmbito de uma parceria estratégica entre a Kings League e a empresa SURJ Sports Investment, com o objetivo de oferecer uma nova experiência de futebol na região.

A liga se baseia no conceito criado pelo fundador da Kings League, Gerard Piqué, fundamentado em reapresentar o futebol com regras inovadoras que unem a disputa esportiva ao entretenimento, por meio de uma liga de futebol de sete cujas equipes são presididas por uma seleção dos mais destacados criadores de conteúdo e influenciadores da região do Oriente Médio e Norte da África.

A Kings League no Oriente Médio e Norte da África mescla esporte, entretenimento e cultura digital, oferecendo uma experiência interativa moderna que redefine a maneira de acompanhar o futebol e acompanha as aspirações da nova geração de torcedores.