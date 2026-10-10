Crescem as dúvidas sobre o futuro do atacante alemão Nick Woltemade na Juventus, depois que ele não conseguiu apresentar o nível esperado desde sua chegada a Turim. No entanto, o clube italiano não poderá se desfazer dele durante a próxima janela de transferências de inverno, por causa de uma cláusula contratual que impõe a continuidade de seu empréstimo até junho de 2027.

Nick Woltemade, de 24 anos, chegou à Juventus vindo do Newcastle nos últimos dias do mercado de verão, mas até agora não conseguiu convencer o técnico Luciano Spalletti, limitando-se a marcar um único gol de pênalti em quatro partidas.

Segundo o site francês "Foot Mercato", a Juventus não possui uma cláusula que permita encerrar o empréstimo antecipadamente, o que a obriga a manter o atacante alemão até o fim da próxima temporada, arcando integralmente com seu salário, que ultrapassa os 150 mil euros semanais.

Embora a Juventus não seja obrigada a comprar Nick Woltemade em definitivo, o Newcastle continua aberto a vendê-lo após o fim da temporada, diante da incerteza que cerca seu futuro no clube inglês, que o contratou por cerca de 80 milhões de euros.

Woltemade preferia permanecer no Newcastle durante o último verão, antes que seu técnico o incentivasse a se transferir para Turim em busca de mais minutos em campo. Com o aumento das críticas, o jogador admitiu não estar satisfeito com seu início, afirmando: "Estou em um país novo e aprendendo uma nova língua, e ainda estou procurando um apartamento, pois atualmente moro em um hotel. Não estou totalmente satisfeito com meu desempenho, mas quero continuar evoluindo e ajudar o time".

Depois de ter seu nome associado ao Bayern de Munique e ao Borussia Dortmund durante o mercado de verão, Nick Woltemade tem agora uma oportunidade decisiva de recuperar seu nível e convencer a Juventus de sua capacidade de liderar o ataque do time, sobretudo porque a diretoria do clube estuda outras opções, entre elas Mateo Retegui, Folarin Balogun e Antonio Raimondo, para reforçar o setor ofensivo nos próximos períodos.