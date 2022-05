A emoção do dono do Botafogo com a torcida: "Na Inglaterra não amam os clubes assim"

No confronto deste último domingo (15), o Botafogo venceu o Fortaleza de virada por 3 a 1, com gols de Erison, Patrick de Paula e Daniel Borges para os donos da casa, enquanto Moisés fez para o Tricolor. O destaque veio ao fim do jogo, quando a torcida alvinegra mostrou a paixão brasileira para John Textor, que se emocionou com a torcida.

A partida viu a virada aos 89 minutos de jogo, ou 44 do segundo tempo, quando Patrick de Paula acertou a barreira e desviou para dentro do gol, levando a torcida e o dono do Fogão, John Textor, a loucura. Ao final da partida, a reportagem do Premiere entrevistou Textor, que relatou: "Dizem que a Premier League, na Inglaterra, é a melhor liga do mundo, mas eles não amam seus clubes como aqui (no Brasil). Nós precisamos mostrar isso ao mundo, e é por isso que estou aqui."

Em seguida, o empresário caiu nas lágrimas, emocionado e feliz com a torcida do clube, relatando sobre seu início com a equipe brasileira e como quer mostrar a alegria dos torcedores do "país do futebol" ao mundo. Em saída do campo, Textor ainda fez um coração com os dedos em direção à torcida.

O próximo embate do Fogão será, dessa vez, fora de casa, quando encontra o América-MG em Minas Gerais, atuando pela sétima rodada do Brasileirão 2022. Basta saber se a emoção de John Textor com a torcida do Botafogo se tornará cada vez mais frequente.