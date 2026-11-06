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O Aston Villa pode ter encontrado o goleiro mais cobiçado do futebol mundial depois que a chegada sensacional de Zion Suzuki ao Villa Park provocou uma disputa entre os maiores clubes da Europa. O goleiro da seleção japonesa teve uma ascensão meteórica sob o comando de Unai Emery, levando gigantes da Premier League e da Europa continental a considerar futuras propostas de valores recordes.

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Gigantes europeus de olho no Villa Park

Segundo o TEAMtalk, Real Madrid e Paris Saint-Germain passaram a demonstrar grande interesse pelo goleiro Suzuki, do Aston Villa, após seu início excepcional na Premier League. O jogador de 24 anos chegou à região de Midlands apenas na janela de transferências do verão europeu, com a difícil missão de substituir Emi Martinez, ídolo da torcida, mas já se firmou como um talento de primeira linha.

Embora vários clubes acompanhassem o jogador japonês antes de sua transferência para a Inglaterra, suas atuações no mais alto nível agora justificaram esse interesse. O PSG cogitou contratar o goleiro durante o verão europeu, mas acabou optando por continuar com Matvey Safonov e Lucas Chevalier. O campeão francês, porém, manteve o interesse e ficou impressionado com a rapidez com que Suzuki se adaptou às exigências físicas do futebol inglês.

Rivais da Premier League entram na disputa

O interesse não se limita a clubes de fora da Inglaterra: quatro gigantes da Premier League também acompanham de perto a situação no Villa Park. Arsenal e Manchester City vêm observando o jogador enquanto avaliam o mercado de goleiros, e o Tottenham Hotspur também demonstra grande interesse. Uma transferência em 2027 é uma possibilidade caso o clube do norte de Londres decida formalizar seu interesse, embora tenha pela frente a difícil tarefa de tirá-lo de um Aston Villa com as ambições que tem hoje.

O Liverpool é outro interessado, sobretudo diante das incertezas sobre o futuro de Alisson Becker a longo prazo em Anfield. Embora o clube tenha acertado a contratação do jovem talento belga Lucca Brughmans para 2027 e já conte com Giorgi Mamardashvili, este último não é visto atualmente como o sucessor definitivo de Alisson. Por isso, a direção do Liverpool continua observando outras opções, e Suzuki entrou de vez em seu radar após atuações dominantes pela equipe de Unai Emery. A forte concorrência por sua contratação indica que uma eventual disputa pela transferência envolverá os clubes mais poderosos da liga, todos em busca de um jogador que, para muitos, ainda não atingiu todo o seu potencial.

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Uma transferência recorde no horizonte

Getty Images

Apesar do interesse crescente, o Aston Villa mantém a tranquilidade em relação à situação de seu jogador. Depois de contratar Suzuki por £ 30 milhões no verão europeu e firmar com ele um contrato de cinco anos, o clube não se sente pressionado a vendê-lo e considera o goleiro peça central para suas ambições na Champions League.

A direção do Aston Villa acredita ter contratado o goleiro jovem mais promissor do futebol e está satisfeita com seu impacto imediato na equipe. A posição firme do clube é reforçada pelo compromisso de longo prazo assumido pelo jogador. Assim, qualquer interessado em fechar negócio provavelmente terá de pagar um valor sem precedentes para convencer o Villa a vendê-lo.

Há, inclusive, cada vez mais indicações de que Suzuki poderá, no futuro, superar o recorde mundial de transferência de um goleiro, atualmente estabelecido nos £ 70 milhões pagos pelo Chelsea por Kepa Arrizabalaga em 2018. Diante de sua idade, de seu alto potencial e do poder financeiro dos clubes que o acompanham, muitas fontes preveem que o jogador de 24 anos poderá se tornar o goleiro mais caro de todos os tempos nos próximos anos.