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Mohamed Saeed
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A elite europeia entra na disputa! Real Madrid e PSG se juntam a gigantes da Premier League na corrida pelo goleiro Zion Suzuki, do Aston Villa

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O Aston Villa pode ter encontrado o goleiro mais cobiçado do futebol mundial depois que a chegada sensacional de Zion Suzuki ao Villa Park provocou uma disputa entre os maiores clubes da Europa. O goleiro da seleção japonesa teve uma ascensão meteórica sob o comando de Unai Emery, levando gigantes da Premier League e da Europa continental a considerar futuras propostas de valores recordes.

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Gigantes europeus de olho no Villa Park

Segundo o TEAMtalk, Real Madrid e Paris Saint-Germain passaram a demonstrar grande interesse pelo goleiro Suzuki, do Aston Villa, após seu início excepcional na Premier League. O jogador de 24 anos chegou à região de Midlands apenas na janela de transferências do verão europeu, com a difícil missão de substituir Emi Martinez, ídolo da torcida, mas já se firmou como um talento de primeira linha.

Embora vários clubes acompanhassem o jogador japonês antes de sua transferência para a Inglaterra, suas atuações no mais alto nível agora justificaram esse interesse. O PSG cogitou contratar o goleiro durante o verão europeu, mas acabou optando por continuar com Matvey Safonov e Lucas Chevalier. O campeão francês, porém, manteve o interesse e ficou impressionado com a rapidez com que Suzuki se adaptou às exigências físicas do futebol inglês.

Rivais da Premier League entram na disputa

O interesse não se limita a clubes de fora da Inglaterra: quatro gigantes da Premier League também acompanham de perto a situação no Villa Park. Arsenal e Manchester City vêm observando o jogador enquanto avaliam o mercado de goleiros, e o Tottenham Hotspur também demonstra grande interesse. Uma transferência em 2027 é uma possibilidade caso o clube do norte de Londres decida formalizar seu interesse, embora tenha pela frente a difícil tarefa de tirá-lo de um Aston Villa com as ambições que tem hoje.

O Liverpool é outro interessado, sobretudo diante das incertezas sobre o futuro de Alisson Becker a longo prazo em Anfield. Embora o clube tenha acertado a contratação do jovem talento belga Lucca Brughmans para 2027 e já conte com Giorgi Mamardashvili, este último não é visto atualmente como o sucessor definitivo de Alisson. Por isso, a direção do Liverpool continua observando outras opções, e Suzuki entrou de vez em seu radar após atuações dominantes pela equipe de Unai Emery. A forte concorrência por sua contratação indica que uma eventual disputa pela transferência envolverá os clubes mais poderosos da liga, todos em busca de um jogador que, para muitos, ainda não atingiu todo o seu potencial.

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Uma transferência recorde no horizonte

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Apesar do interesse crescente, o Aston Villa mantém a tranquilidade em relação à situação de seu jogador. Depois de contratar Suzuki por £ 30 milhões no verão europeu e firmar com ele um contrato de cinco anos, o clube não se sente pressionado a vendê-lo e considera o goleiro peça central para suas ambições na Champions League.

A direção do Aston Villa acredita ter contratado o goleiro jovem mais promissor do futebol e está satisfeita com seu impacto imediato na equipe. A posição firme do clube é reforçada pelo compromisso de longo prazo assumido pelo jogador. Assim, qualquer interessado em fechar negócio provavelmente terá de pagar um valor sem precedentes para convencer o Villa a vendê-lo.

Há, inclusive, cada vez mais indicações de que Suzuki poderá, no futuro, superar o recorde mundial de transferência de um goleiro, atualmente estabelecido nos £ 70 milhões pagos pelo Chelsea por Kepa Arrizabalaga em 2018. Diante de sua idade, de seu alto potencial e do poder financeiro dos clubes que o acompanham, muitas fontes preveem que o jogador de 24 anos poderá se tornar o goleiro mais caro de todos os tempos nos próximos anos.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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