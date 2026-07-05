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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A eliminação precoce da Alemanha reacende o debate sobre o novo formato da Copa do Mundo

Paraguai x França
Paraguai
França
Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina
Senegal
Gana
RD Congo
Suécia
Equador
Argélia
Paraguai
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EUA
Bósnia e Herzegovina
Senegal
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Congo - Kinshasa
Suécia
Equador
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A seleção do Paraguai foi a última a ser eliminada entre as equipes que ficaram em terceiro lugar

Todas as oito seleções que ficaram em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026 foram eliminadas rapidamente do torneio, antes mesmo do início das quartas de final.

Com a eliminação do Paraguai, a última das seleções que haviam ficado em terceiro lugar, não restou mais nenhuma seleção que tenha avançado a partir do terceiro lugar nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

As seleções da República Democrática do Congo, da Suécia, de Gana, do Equador, da Bósnia e Herzegovina, da Argélia, do Senegal e do Paraguai foram eliminadas após terem ficado em terceiro lugar na fase de grupos.

A seleção do Paraguai é a única que passou da fase de 32, ao eliminar a Alemanha nos pênaltis, antes de ser eliminada da competição pela França (1 a 0).

Segundo a rede “Foot Mercato”, é provável que essa observação reacenda a polêmica em torno do novo formato da Copa do Mundo, que conta com 48 seleções.

Desde o início do torneio, a regra que favorece as melhores equipes que ficaram em terceiro lugar tem sido alvo de críticas generalizadas, desde a fase de grupos — descrita como difícil de entender —, passando pelo número limitado de eliminações, até a necessidade constante de fazer cálculos até o último dia da fase de grupos.

Chegou até a haver partidas disputadas com a possibilidade de classificação mesmo sem ocupar uma das duas primeiras posições; e, no fim das contas, os fatos confirmam a validade da posição dos críticos do sistema: nenhuma das seleções que receberam uma vaga por convite terá influência real na fase de eliminatórias.


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