As contas do Barcelona voltaram a despertar interesse fora da Espanha, depois que o The Athletic, a plataforma esportiva ligada ao New York Times, analisou a situação financeira do clube com base em seus balanços da temporada 2025/26.

O Barcelona registrou receitas de 1.020,5 milhões de euros, tornando-se o segundo clube na história do futebol a ultrapassar a barreira do bilhão de euros, atrás do Real Madrid, mas encerrou o ano com prejuízos de 17,8 milhões de euros após impostos.

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A dívida financeira total em 30 de junho de 2026 chegou a cerca de 1.840,3 milhões de euros, ante 1.450,5 milhões no ano anterior, um aumento de aproximadamente 27%.

O clube também emitiu, desde o fechamento do exercício financeiro, dívidas adicionais no valor de 105 milhões de euros com prazo de dez anos, o que o torna candidato a ultrapassar a barreira dos dois bilhões durante a temporada 2026/27.

Espai Barça: a chave da crise

Mais de 1.200 milhões de euros da dívida estão vinculados ao projeto Espai Barça, cujo retorno o clube aposta recuperar por meio das novas receitas do Spotify Camp Nou, que se espera acrescentem cerca de 250 milhões de euros anuais quando o projeto for concluído.

Mas o atraso das obras fez com que começassem a surgir os encargos do financiamento, já que o Barcelona pagou mais de 90 milhões de euros em juros durante o último ano, enquanto o orçamento do projeto prevê a necessidade de cerca de 300 milhões de euros adicionais para concluí-lo.

O clube também enfrenta vencimentos de cerca de 149 milhões de euros em 2026/27, 346 milhões em 2027/28 e 366 milhões em 2029/30.

Pressões de liquidez

O The Athleticcita a contratação de Anthony Gordon como exemplo das pressões de liquidez, depois que o Barcelona foi obrigado a obter um empréstimo bancário para cobrir a primeira parcela devida ao Newcastle, no valor de 22,3 milhões de euros, o que aumenta o custo final por causa dos juros.

O clube esclareceu que essas movimentações estão ligadas à gestão dos fluxos de caixa, diante do atraso das obras do estádio.

O Barcelona possui compromissos no valor de 905 milhões de euros a vencer durante a temporada 2026/27, ante ativos circulantes de 529 milhões, o que significa um capital de giro negativo de 376 milhões de euros.

Salários e receitas

A folha salarial subiu para 573,7 milhões de euros na temporada passada, um aumento de 12%, enquanto o orçamento de 2026/27 prevê sua elevação a um patamar recorde de 648,9 milhões de euros.

Em contrapartida, as receitas comerciais subiram para 564,1 milhões de euros, e as receitas da Barça Licensing & Merchandising alcançaram 189,5 milhões, além disso o retorno gradual ao Camp Nou começou a reforçar as receitas do estádio, especialmente as das áreas VIP.

O The Athletic não considera que o Barcelona esteja à beira do abismo, mas se movimenta em uma linha financeira muito tênue: receitas que ultrapassam o bilhão de euros diante de prejuízos, e uma dívida que se aproxima dos dois bilhões.

O futuro econômico do clube segue vinculado à conclusão do Espai Barça o mais rápido possível, ao aumento das receitas do Camp Nou e ao refinanciamento da "montanha de dívidas" em meio ao acúmulo de vencimentos e juros.

O clube catalão enfrenta atualmente um verdadeiro paradoxo econômico, pois nunca antes havia arrecadado tanto dinheiro, e também nunca precisou gerir números dessa magnitude para se manter competitivo entre os grandes da Europa.

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