A dupla do Al-Hilal surpreende Inzaghi antes do confronto decisivo contra o Al-Sadd

O Al-Hilal saudita sofreu um duro golpe antes do esperado confronto contra o Al-Sadd do Catar, marcado para a próxima segunda-feira, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

O choque foi duplo nas fileiras do Al-Hilal, em um momento extremamente delicado, colocando a comissão técnica em uma situação difícil antes de um dos confrontos mais importantes da temporada, que exige total prontidão e alta concentração de todos os jogadores.

De acordo com o que o Al-Hilal anunciou em um comunicado médico oficial através de sua conta na plataforma “X”, Malcom passou por exames de imagem, que confirmaram que ele sofreu uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa.

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Por outro lado, Mohamed Kano sofre de uma contusão na parte posterior da coxa, uma lesão menos grave em comparação com a de Malcom; no entanto, a ausência dos dois no confronto contra o Al Sadd está confirmada, o que representa um forte golpe técnico para a equipe antes do esperado confronto.

Esses acontecimentos causam preocupação na torcida do Al-Hilal, especialmente porque o confronto tem caráter eliminatório e não admite empate, o que aumenta a importância de lidar com as ausências e crises da melhor maneira possível para evitar surpresas desagradáveis.