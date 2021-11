A dor de cabeça do PSG e Pochettino: dois excelentes goleiros

Se o Paris Saint-Germain não pode reclamar de suas opções para a posição de goleiro, quem anda tendo dor de cabeça com a fartura na posição é o treinador Mauricio Pochettino.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com o costarriquenho Keylor Navas e o recém-chegado Gianluigi Donnarumma, o técnico argentino agora tem que lidar com a insatisfação do ex-Milan, que não descarta uma transferência.



Após ter papel crucial no título da Euro 2020 conquistado pela Itália, Donnarumma chegou ao PSG (junto de Messi, Sergio Ramos, Hakimi e outros craques) com o status de astro, e era tido como uma escolha certa para a posição de titular no elenco francês.



Quase seis meses depois da contratação, o experiente Navas segue tendo muitos minutos, e mostra que pode seguir como o homem certo para a posição do Paris. O problema é que Donnarumma não aceita a situação com naturalidade.



"Não é algo que afeta diretamente a minha performance, mas me incomoda. É complicado, porque estou acostumado a sempre começar (as partidas), então ficar no banco é doloroso. Tenho certeza que isso será resolvido" disse o goleiro de 22 anos em entrevista à TNT Sports.



Na Ligue 1, até aqui foram oito partidas com Navas como titular e apenas cinco com Donnarumma. Na Champions os números são mais equilibrados, com duas atuações para cada arqueiro.



Enquanto a dupla vem funcionando bem quando acionada, fica claro que Pochettino terá que tomar uma decisão em breve sobre quem será o seu homem de confiança debaixo das traves.