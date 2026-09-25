Arda Güler começa a se aproximar de uma encruzilhada semelhante à vivida por dois dos mais destacados craques do meio-campo do Real Madrid em épocas diferentes: Guti e Luka Modric.

O talento que o astro turco possui fez com que ele conquistasse a admiração de todos, exatamente como aconteceu com Guti. Mas o verdadeiro desafio à sua frente agora é transformar-se de um jogador bonito em um jogador confiável nos compromissos mais difíceis, característica que fez de Modric um dos jogadores mais importantes da história do clube merengue, segundo reportagem publicada pelo jornal espanhol "As".

Todos dentro do Real Madrid consideram Güler um elemento importante, mas o jogador turco ainda é, ao mesmo tempo, o elo mais fraco quando aumenta a importância dos jogos. Ele terminou como reserva em sete partidas nas quais começou no banco, além de ter atuado como titular em apenas dois de oito clássicos e três de nove derbis.

O consenso sobre seu nível excelente durante o último período o havia levado ao time titular diante do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, e sua escolha se deu inclusive em detrimento de Diomandé, a contratação mais cara da história do Real Madrid.

Mas a expulsão de Dean Huijsen obrigou José Mourinho a reorganizar rapidamente suas contas, o que derrubou o plano inicial e tirou Vinícius de cena, sendo Güler um dos afetados pela mudança. Ainda assim, sua saída voltou a lembrar que seu valor aos olhos da torcida continua sendo maior do que sua presença nos grandes jogos.

Güler: irá repetir a história de Guti?

É difícil ignorar as semelhanças entre Arda Güler e Guti, especialmente na forma de usar o pé esquerdo, na visão de jogo, na condução da bola, no passe entre as linhas e na capacidade de oferecer lampejos técnicos que fazem a torcida sentir o valor do jogador.

Mas a semelhança não para no estilo, começou a se estender ao próprio rumo da carreira, e aí é que está o problema.

Guti marcou 77 gols e deu 97 assistências pelo Real Madrid, e foi um dos jogadores mais capazes de proporcionar diversão e criatividade quando a equipe precisava de soluções técnicas. Ainda assim, nem sempre recebia a confiança dos treinadores nos compromissos mais importantes.

O meio-campista espanhol não participou de um único minuto em três finais da Liga dos Campeões da Europa nas quais o Real Madrid se sagrou campeão, e também ficou de fora de todas as participações da seleção espanhola em Copa do Mundo e Eurocopa.

Assistiu do banco a duas de três finais da Copa Intercontinental, enquanto perdeu a única final que disputou diante do Boca Juniors. O mesmo se repetiu na Supercopa da Europa, e assistiu de fora de campo à famosa final do "Centenário", além de sua ausência em seis de dez jogos decisivos nas finais da Supercopa da Espanha quando o torneio era disputado no formato de ida e volta.

Os números de Güler preocupam

Güler caminha, ainda que parcialmente, na mesma direção.

É verdade que o astro turco avançou na ordem das opções desde que Xabi Alonso apostou em seu potencial como uma das alternativas importantes no meio-campo, e Mourinho também demonstrou satisfação com sua presença na equipe, mas seus números nos grandes jogos ainda impõem pontos de interrogação.

Güler tem 19 gols e 28 assistências pelo Real Madrid, porém sua entrada e saída das contas no confronto contra o Atlético reabriu a velha pergunta: quando Arda Güler se tornará uma opção fixa quando o jogo estiver em risco?

Ao mesmo tempo em que recebeu diversas oportunidades como titular nas partidas menos importantes, sua presença nos grandes confrontos diminuiu.

Desde sua estreia com o time principal em 2023, Güler começou apenas dois de oito clássicos e três de nove derbis. E mesmo sua grande evolução no aspecto físico não mudou o quadro por completo, já que disputou apenas dez partidas inteiras das 119 em que atuou.

Modric: o caminho para o qual Güler deve olhar

Se Güler busca um modelo diferente, Luka Modric lhe oferece a imagem que pode mudar tudo.

O croata marcou 43 gols e deu 95 assistências com a camisa do Real Madrid, e seu caminho ao topo não foi fácil no início, tanto que algumas vozes questionaram sua contratação quando chegou.

Mas Modric conseguiu depois transformar seu talento em confiabilidade e presença constante nos maiores compromissos. Disputou todos os minutos de cinco finais da Liga dos Campeões da Europa, e só ficou no banco na final diante do Borussia Dortmund.

E em seis finais da Supercopa da Europa, cinco finais do Mundial de Clubes, na "International Cup", quatro finais da Copa do Rei e oito finais da Supercopa da Espanha, sua ausência em alguns jogos esteve ligada a rodízio, lesão ou ao fato de não ter feito uma pré-temporada completa, e não à sua exclusão das contas nos momentos decisivos.

Modric ainda mantém uma mentalidade competitiva excepcional, o que ficou evidente novamente quando deixou o campo sob aplausos da torcida nos minutos finais diante do Lecce, depois de liderar sua equipe à vitória por 3 a 0, no mesmo momento em que Güler saía do confronto contra o Atlético se sentindo frustrado.

Ao longo de suas trajetórias juntos, Güler teve a oportunidade de jogar ao lado de Modric em 43 partidas, totalizando 1.479 minutos.

E agora, a mensagem parece clara diante do astro turco: você tem o talento que se assemelha ao de Guti, mas precisa aprender com Modric como transformar o talento em confiabilidade e como estar presente quando os jogos são maiores do que uma mera exibição de habilidades.

Se Arda Güler quiser deixar um legado verdadeiro no Real Madrid, não bastará ser um jogador bonito e divertido; o verdadeiro desafio é tornar-se um jogador em quem todos confiam quando chega o momento que não admite erro.