A disputa por Álvarez se intensifica: o Atlético, furioso, confirma que tomará medidas contra o FC Barcelona

A disputa entre o FC Barcelona e o Atlético de Madrid ganha um novo capítulo. Os madrilenos estão furiosos com as declarações de Julián Álvarez e vão apresentar uma queixa oficial à FIFA por contatos indevidos entre o Barcelona e o craque argentino, conforme confirmou o clube ao AS.

Álvarez causou grande comoção após a partida entre a Argentina e a Áustria. O atacante declarou, após o jogo, que, em sua opinião, uma transferência seria “o melhor para todos”. Segundo Fabrizio Romano, já haveria um acordo pessoal entre Álvarez e o FC Barcelona. Isso é relevante, já que o Atlético não deu permissão ao Barça para negociar com o atacante de 26 anos.

No Atlético, o papel do Barcelona nessa situação é visto com desconfiança. Segundo fontes dentro do clube, trata-se de um padrão já observado anteriormente. A referência é à transferência de Antoine Griezmann, que em 2019 trocou o Atlético pelo Barcelona.

Os madrilenos afirmam que, na época, o Barcelona também entrou em contato com um jogador que ainda estava sob contrato. Isso ocorreu em um momento em que o clube ainda estava em plena atividade na Liga dos Campeões.

O Atlético deixa claro que a saída de Álvarez para o Barcelona está totalmente descartada. O argentino tem contrato até meados de 2030 e o clube não está disposto a negociar um valor de transferência. A transferência só será possível se o valor total da cláusula de rescisão for pago.

Essa cláusula chega a nada menos que 500 milhões de euros. “Não há valor pelo qual o Barcelona possa comprar Julián. Ele não será vendido ao Barcelona”, afirma categoricamente o clube.

O Atlético não desiste e, por isso, apresenta uma reclamação à FIFA devido às supostas práticas ilícitas do Barcelona.