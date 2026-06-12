No momento em que o sonho de infância se encontra com a rigidez do profissionalismo, Lamine Yamal está às vésperas da primeira Copa do Mundo de sua carreira, dividido entre o desejo ardente de começar como titular e o plano metódico traçado por Luis de la Fuente e sua comissão técnica; esse contraste é uma das características mais evidentes da preparação da Espanha para a Copa do Mundo.

A “La Roja” voltou aos treinos ontem, quinta-feira, nas instalações da Universidade de Baylor, em um clima positivo, após um breve descanso após o amistoso contra o Peru.

O destaque foi o retorno de Yamal e Nico Williams, que foram recebidos pelos companheiros com a tradicional passagem de honra. A dupla está se recuperando bem, e todos os indicadores médicos confirmam que estão prontos para a partida contra Cabo Verde na próxima segunda-feira, em Atlanta.

A história de Lamine Yamal é diferente com De la Fuente

Segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o jovem astro está ciente de que a Copa do Mundo não é um torneio que se repete a cada temporada, como a Liga dos Campeões, mas um evento excepcional que ocorre a cada quatro anos e exige atingir o auge no momento certo.

Por isso, após sofrer uma lesão muscular nos tendões da perna esquerda, a sete centímetros do tendão, ele seguiu rigorosamente um programa de recuperação conjunto entre o Barcelona e a seleção, sob a supervisão do fisioterapeuta Fernando Galán. Felizmente, os tendões não foram afetados, o que lhe poupou a cirurgia e permitiu seu retorno gradual ao grupo.

Aqui fica clara a divergência; o jornal indicou que Yamal quer jogar na estreia a qualquer custo... Trabalhou sem parar, sente-se pronto física e mentalmente e sonha em deixar sua primeira marca na Copa do Mundo desde o início.

Por outro lado, De la Fuente considera que o risco é injustificado; a prioridade não é a partida contra Cabo Verde, mas sim que o jogador chegue ao seu auge nas fases decisivas.

O plano inicial era claro: poupá-lo na primeira partida, dar-lhe alguns minutos contra a Arábia Saudita e, então, colocá-lo em campo em plena forma contra o Uruguai. Ninguém na comissão técnica quer precipitar-se com um jogador considerado um dos pilares do projeto.

A decisão final será tomada no último momento, com calma e profissionalismo, pois Yamal representa a grande esperança da Espanha, mas a cautela hoje é o único caminho para garantir que essa esperança perdure até o último dia do torneio.