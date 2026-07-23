As recusas causam espanto, já que o jornal esportivo português *A Bola* havia noticiado na quarta-feira que o Sporting oferecia ao clube uma quantia de 15 milhões de euros pelo jogador e que o ponta de 20 anos teria um contrato de cinco anos à sua espera.

O fato de o Watford, mesmo assim, estar recusando, por enquanto, as ofertas na casa dos dezenas de milhões, deixa clara a postura firme da diretoria do clube. O próprio Irankunda tem como objetivo explícito uma transferência neste verão, embora ainda esteja vinculado aos Hornets por contrato até 2030.

Os desdobramentos na Vicarage Road também estão sendo acompanhados de perto pelo FC Bayern de Munique. O clube alemão, recordista em títulos, está diretamente envolvido na negociação financeira de uma futura transferência por meio de uma cláusula de participação na revenda.

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Que cláusula o FC Bayern possui em relação a Nestory Irankunda?

Segundo aSky Sports, o clube de Munique garantiu, na venda de Irankunda há pouco mais de um ano, uma participação de 50% em uma futura transferência. No âmbito das negociações atuais, os dirigentes do Watford compraram do FC Bayern dez pontos percentuais dessa participação. Além disso, a cláusula de recompra do Bayern, prevista no contrato da época, já expirou.

Do ponto de vista financeiro, a transação se mostra lucrativa para todas as partes. O Watford havia contratado Irankunda do FC Bayern há um ano por três milhões de euros. Com uma transferência na faixa de 15 milhões de euros, o clube inglês mais do que quintuplicaria o valor investido. Ao mesmo tempo, graças à participação remanescente na revenda, uma quantia na casa dos milhões flui diretamente para os cofres do clube de Munique.

No aspecto esportivo, o australiano tem um balanço misto em seu ano na Inglaterra. Em 42 partidas oficiais pelo Watford, o atacante marcou quatro gols e deu cinco assistências, mas, com a 16ª colocação na Championship, o clube ficou bem longe do retorno à Premier League.

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Nestory Irankunda criticou o FC Bayern

No cenário internacional, porém, o jogador de 20 anos se destacou recentemente na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México: lá, ele integrou a seleção australiana de 26 jogadores, disputou todas as quatro partidas dos Socceroos até a eliminação nas oitavas de final contra o Egito e marcou um gol.

Em Munique, Irankunda não havia conseguido se destacar anteriormente. Pela equipe principal do FC Bayern, ele não disputou nenhuma partida oficial e, em vez disso, ganhou experiência jogando na segunda equipe e com a sub-19 na Youth League. Ao se despedir no ano passado, o jovem talento criticou principalmente a falta de comunicação por parte dos dirigentes do Bayern.