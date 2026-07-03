A disputa pela contratação de Summerville ganha força: mais um clube da Premier League demonstra interesse

Há grande interesse em Crysencio Summerville. O Fulham entrou na disputa pela contratação do jogador da seleção holandesa, segundo o The Guardian.

Anteriormente, Chelsea, Manchester United e Tottenham Hotspur já acompanhavam de perto a situação de Summerville. De qualquer forma, parece que ele deixará o West Ham United, já que o clube foi rebaixado da Premier League.

De acordo com o veículo de imprensa inglês, uma transferência para um clube ambicioso fora do grupo tradicional de ponta da Premier League parece ser a opção mais realista.

Harry Wilson parece estar de saída para o Leeds United sem custo de transferência, o que faz com que o Fulham esteja em busca de reforços nas laterais. Summerville, portanto, está na lista de candidatosdos Cottagers. Samuel Chukwueze foi emprestado pelo AC Milan na última temporada, mas ainda não está claro se o Fulham vai adquirir o jogador de forma definitiva.

O West Ham está ciente de que será difícil manter Summerville. Anteriormente, Mateus Fernandes foi vendido ao Tottenham por o equivalente a 99 milhões de euros. Os Hammers querem retornar ao mais alto nível o mais rápido possível e, por isso, pretendem dotar o técnico Nuno Espírito Santo de um elenco forte.

Segundo o The Guardian, Fernandes e Summerville devem render dinheiro suficiente para que o capitão Jarrod Bowen não precise ser vendido a fim de fortalecer a situação financeira do clube.

O West Ham exigiria pelo menos 50 milhões de euros por Summerville, que marcou dois gols e deu duas assistências em suas primeiras cinco partidas pela seleção holandesa. O ponta tem contrato com o clube londrino até meados de 2029.