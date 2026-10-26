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Mohamed Saeed
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A disputa pela Bola de Ouro se resume a 10! Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappe e Erling Haaland encabeçam lista de indicados repleta de estrelas

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O mundo do futebol volta suas atenções para o London Palladium após a confirmação oficial dos dez finalistas da Bola de Ouro de 2026. A lista reúne lendas veteranas e algumas das maiores promessas do futebol, preparando o cenário para uma das cerimônias mais imprevisíveis dos últimos tempos.

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Messi e Mbappe lideram a disputa na reta final

A corrida pelo prêmio individual de maior prestígio do futebol chegou à reta final com o anúncio dos dez finalistas. À frente está Lionel Messi, presença constante na disputa, que volta a figurar entre os candidatos ao lado do goleador Erling Haaland e do capitão da França, Kylian Mbappe. A lista reúne a elite do futebol atual e também inclui Harry Kane, do Bayern de Munique, e Rodri, peça central do meio-campo do Manchester City.

Os dez finalistas oficiais da Bola de Ouro de 2026 também incluem os espanhóis Fabian Ruiz e Lamine Yamal, em um ano de destaque para vencedores de competições europeias.

Enquanto os dez primeiros aguardam o anúncio do resultado final, as posições dos demais integrantes do top 30 já renderam assunto entre torcedores de todo o mundo. Jude Bellingham, destaque do Real Madrid, ficou por pouco fora dos dez primeiros, na 11ª posição, enquanto seu companheiro de equipe Vinicius Jr terminou em 17º. Outros nomes de destaque na classificação são Declan Rice, do Arsenal, em 15º, e o atacante Lautaro Martinez, da Inter de Milão, em 22º.

Nova geração marca presença

Um dos aspectos mais marcantes da lista deste ano é a presença de vários jovens talentos que chegaram rapidamente ao topo do futebol. Lamine Yamal, do Barcelona, e Michael Olise, do Bayern de Munique, entraram para o top 10 masculino, sinalizando uma mudança de geração no futebol internacional.

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A presença deles ao lado de nomes consagrados como Messi e Kane aponta para um período de transição interessante para o prêmio. A inclusão de Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, reforça ainda que a premiação continua a reconhecer o brilho individual independentemente de onde o clube esteja ou de sua posição na hierarquia tradicional.

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A cerimônia promete uma noite histórica, com os dez candidatos à espera do veredicto final do painel de votantes. Além dos prêmios principais, a noite também celebrará o Troféu Kopa e outras distinções que reconhecem a variedade de talentos atualmente presente no futebol profissional masculino e feminino.

Barcelona domina a lista feminina

A lista de finalistas da Bola de Ouro feminina também está repleta de estrelas, com forte presença do Barcelona, gigante da Liga F. Após a continuidade de seu sucesso nas competições nacionais e europeias, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina e Alexia Putellas garantiram lugar entre as dez finalistas.

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Elas se juntam a Khadija Shaw, do Manchester City, e à atacante Alessia Russo, do Arsenal, garantindo forte presença da Women's Super League. Completam a lista Melchie Dumornay, do Lyon, e Temwa Chawinga, do Kansas City, mostrando o crescimento global do futebol feminino nos últimos doze meses.

Mais abaixo na classificação feminina, Yui Hasegawa, do Manchester City, ficou logo fora do top 10, na 11ª posição, enquanto Alex Greenwood, da seleção da Inglaterra, terminou em 26º.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”