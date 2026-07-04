A disputa final da Copa do Mundo: Egito e Marrocos representam os árabes e os africanos em meio ao domínio europeu e à ausência asiática

A lista das seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi completada após 72 partidas na histórica fase de grupos e na emocionante fase de 32, que contou com surpresas chocantes e a eliminação precoce de grandes seleções.
As 16 seleções classificadas se distribuíram pelos continentes da seguinte forma: Europa, 6 seleções; América do Sul, 3 seleções; Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF), 3 seleções; e África, 2 seleções, enquanto a Ásia ficou totalmente ausente das oitavas de final.
O Canadá abriu a lista das classificadas com uma vitória no final da partida contra a África do Sul (1 a 0), enquanto o Brasil conseguiu reverter o placar, depois de estar perdendo por um gol para o obstinado Japão, e conquistou a vitória aos 96 minutos.
A França, principal favorita, não decepcionou e conquistou uma vitória esmagadora sobre a Suécia, enquanto o México derrotou o Equador, mantendo assim vivas as esperanças das três seleções anfitriãs na competição.
A seleção da Inglaterra fez um grande esforço para virar o placar contra a República Democrática do Congo (2 a 1), e a maior surpresa ocorreu na partida entre Alemanha e Paraguai, onde as equipes empataram após 90 minutos, levando a partida para a prorrogação e, em seguida, para os pênaltis, que o Paraguai venceu.
O Marrocos foi obrigado a recorrer aos pênaltis para eliminar a Holanda, assim como fez o Egito contra a Austrália.
A partida entre Senegal e Bélgica foi marcada por um drama emocionante: o Senegal estava à frente por 2 a 0 até os últimos 4 minutos, quando Lukaku e Tielemans lideraram uma recuperação espetacular, antes que o árbitro marcasse um pênalti a favor da Bélgica aos 118 minutos, após consulta ao VAR, em consequência de uma falta de Lamine Camara sobre Tielemans, levando os Diabos Vermelhos à próxima fase, onde enfrentarão os Estados Unidos, que eliminaram a Bósnia e Herzegovina.
A Espanha garantiu com facilidade sua vaga nas oitavas de final ao derrotar a Áustria por 3 a 0, e os jogadores de De la Fuente enfrentarão a Portugal (que eliminou a Croácia) em um emocionante clássico ibérico.
Já a Argélia foi eliminada do torneio após perder da Suíça por 2 a 0, enquanto a Argentina eliminou Cabo Verde, e Gana foi a última a ser eliminada ao perder da Colômbia.
As partidas das oitavas de final começam hoje, sábado, com o primeiro jogo entre Canadá e Marrocos, seguido por Paraguai x França; amanhã, domingo, Brasil x Noruega e México x Inglaterra se enfrentam.
Na segunda-feira, teremos um confronto acirrado entre Portugal e Espanha, e entre os Estados Unidos e a Bélgica; já na terça-feira, a seleção egípcia enfrenta a argentina, enquanto a Suíça enfrenta a Colômbia na última partida desta fase. .