A disputa europeia por Mustafa Shubair esquenta... e o Al-Ahly define o valor da sua transferência

A disputa pela contratação de Mustafa Shubair, goleiro do Al-Ahly e da seleção egípcia, esquentou depois que ele chamou a atenção com seu desempenho excepcional nos últimos tempos, especialmente na Copa do Mundo de 2026, na qual consolidou sua posição entre os principais goleiros do continente africano.

A temporada atual testemunhou uma grande evolução no nível de Shubair, que disputou 20 partidas pelo Al-Ahly em diversas competições, sofrendo 17 gols e mantendo o gol invicto em 8 partidas, ao longo de 1.721 minutos em campo.

Na Liga dos Campeões da África, o goleiro da seleção nacional disputou 9 partidas e não sofreu gols em 4 delas; além disso, continuou apresentando um desempenho excepcional no Campeonato Egípcio, mantendo o gol invicto em 6 das 11 partidas disputadas.

Seu excelente desempenho com a camisa do Al-Ahly, aliado à consolidação de sua posição como goleiro titular da seleção egípcia, mudou significativamente a percepção em relação a ele. Antes classificado como um talento promissor, hoje é visto como um goleiro que possui os requisitos necessários para viver a experiência do futebol profissional nos campos europeus.

Nesse contexto, o site “Africa Foot” revelou que um novo clube europeu entrou na disputa pela contratação de Mustafa Shubair, depois que o Troyes, da França, demonstrou sério interesse em contar com os serviços do goleiro internacional, passando a integrar a lista de clubes que buscam contratá-lo.

A reportagem acrescentou que o clube francês apresentou uma oferta inicial no valor de cerca de 450 mil euros, na tentativa de convencer o Al-Ahly a abrir mão dos serviços do goleiro de 26 anos, o que reflete a crescente importância que Shubair vem conquistando no mercado de transferências europeu.

O “Africa Foot” destacou que já havia revelado o interesse de vários clubes espanhóis pelo goleiro egípcio, com destaque para o Sevilla e o Girona, aos quais se juntaram o Deportivo Alavés e o Osasuna, clubes que acompanharam de perto seu desempenho, especialmente após seu excelente desempenho no amistoso que reuniu a seleção egípcia e a espanhola na cidade de Barcelona, que terminou em empate sem gols.

Com a entrada do Troyes nas negociações, o caso da transferência de Mustafa Shubair entrou em uma nova fase, tendo em vista a abertura do Al-Ahly à ideia de vender o jogador, mas de acordo com condições financeiras específicas.

O site “Africa Foot” citou uma fonte próxima à diretoria do Al-Ahly afirmando que o clube não se opõe à saída de Mustafa Shubair para a Europa, desde que seja apresentada uma oferta compatível com seu valor técnico e com o que ele demonstrou no período recente.

A fonte confirmou que a diretoria do Al-Ahly definiu claramente suas exigências financeiras, já que não entrará em nenhuma negociação cujo valor seja inferior a 1,5 milhão de dólares, considerando que esse montante reflete o valor real do goleiro após o desempenho que apresentou com o time e com a seleção egípcia.

Assim, a mensagem do Al-Ahly parece clara: o clube acolhe de bom grado a oportunidade de Mustafa Shubair se profissionalizar na Europa, mas somente por meio de uma negociação que faça jus à sua posição atual e garanta ao clube a contrapartida financeira adequada.

Ao mesmo tempo, o Al-Ahly continua trabalhando para garantir o futuro de seu goleiro, já que a opção de prorrogar seu contrato, acompanhada de um aumento significativo no salário, permanece fortemente em aberto, numa tentativa de convencê-lo a continuar sua trajetória na “Fortaleza Vermelha”, caso não chegue uma proposta que atenda às exigências do clube.

A questão que permanece em aberto para o próximo período é: será que algum clube europeu conseguirá apresentar uma oferta que convença o Al-Ahly a abrir mão de Mustafa Shubair, ou o goleiro da seleção nacional continuará sua trajetória com o campeão africano na próxima temporada?