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Alvino Hanafi
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“A disputa está aberta!”: Thomas Tuchel apoia Trent Alexander-Arnold após retorno à seleção da Inglaterra

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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, demonstrou apoio a Trent Alexander-Arnold após convocar novamente o defensor para os jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha. Tuchel elogiou as atuações recentes de Alexander-Arnold pela seleção, mas destacou a forte concorrência pela vaga na lateral direita.

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Alexander-Arnold volta a ser convocado para jogos decisivos da Liga das Nações

Trent Alexander-Arnold manteve seu lugar na lista de 25 convocados de Thomas Tuchel para os últimos jogos da Inglaterra na fase de grupos da Liga das Nações. A Inglaterra recebe a Croácia em Wembley antes de enfrentar a Espanha no Metropolitano, em Madri.

Alexander-Arnold se destacou durante a última data Fifa e garantiu seu lugar ao lado dos defensores Ben White e Djed Spence, que retornam à seleção.

Tuchel enfatizou que o desempenho consistente por clubes e pela seleção continua sendo o principal critério para a convocação.

Tuchel afirma que Alexander-Arnold “merecia voltar”

Ao falar sobre a inclusão do defensor, Tuchel elogiou o desempenho de Alexander-Arnold durante as últimas convocações e confirmou seu lugar no elenco.

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“Ele foi muito bem na última convocação e nos jogos que disputou, e merecia voltar”, declarou Tuchel.

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O técnico ressaltou que boas atuações com a camisa da Inglaterra naturalmente fazem com que os jogadores continuem a merecer sua confiança.

Disputa acirrada na lateral direita com White e Quansah

Tuchel destacou as opções disponíveis para a lateral direita e a disputa saudável entre Alexander-Arnold, Ben White, do Arsenal, e Jarell Quansah.

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“A disputa está aberta, como sempre. A porta está sempre aberta”, explicou Tuchel.

“Ele disputa a posição de lateral direito com Jarell [Quansah] e Ben [White].”

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Inglaterra mira as quartas de final da Liga das Nações

Os jogadores da Inglaterra se apresentam no início da próxima semana para se preparar para o confronto com a Croácia em Wembley.

Com o capitão Harry Kane perto de se tornar o jogador com mais partidas pela seleção principal masculina da Inglaterra, a equipe busca garantir uma vaga nas quartas de final.

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Tuchel conta com suas opções para a lateral direita para oferecer solidez defensiva e versatilidade tática contra Croácia e Espanha.