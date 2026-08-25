O futuro do espanhol Marc Casadó fora do Barcelona está cada vez mais próximo de ser definido, depois que o meio-campista saiu dos planos do técnico Hansi Flick, em meio ao crescente interesse de clubes da Premier League em contratá-lo, ao mesmo tempo em que o jogador prefere seguir sua carreira dentro da Europa.

Casadó busca, nos próximos dias, seu novo destino, com clara prioridade em permanecer no futebol europeu, apesar da existência de propostas tentadoras de clubes da liga saudita.

O Nottingham Forest foi um dos clubes mais cotados para contratar o jogador, antes de o Sunderland entrar com força na corrida por sua contratação, com relatos indicando que há negociações em andamento sobre sua transferência.

E a disputa não para por aí, pois o nome de Casadó também foi associado ao interesse dos clubes Aston Villa, Newcastle e Brighton, segundo o jornal "Mundo Deportivo", o que reflete a quantidade de opções disponíveis ao meio-campista espanhol antes do fechamento da janela de transferências.

Os indícios da saída de Casadó do Barcelona se reforçaram depois que ele não recebeu um número na lista do time para a nova temporada, já que a camisa de número 17 foi para Jordan, num passo que reflete seu afastamento dos planos de Flick.

A venda do jogador por esse valor daria ao Barcelona um reforço financeiro extra, que ajudaria o clube a completar suas movimentações no mercado de transferências e a definir seu elenco final para a nova temporada.