Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081362995.jpgSergio Ros

Traduzido por

A disputa esquenta: 5 clubes ingleses aguardam decisão de jogador do Barcelona

Mercado da bola
Premier League
Newcastle
Sunderland
Nottingham Forest
M. Casado
La Liga
Barcelona
England
Espanha

Quem vai fechar o negócio?

O futuro do espanhol Marc Casadó fora do Barcelona está cada vez mais próximo de ser definido, depois que o meio-campista saiu dos planos do técnico Hansi Flick, em meio ao crescente interesse de clubes da Premier League em contratá-lo, ao mesmo tempo em que o jogador prefere seguir sua carreira dentro da Europa.

Casadó busca, nos próximos dias, seu novo destino, com clara prioridade em permanecer no futebol europeu, apesar da existência de propostas tentadoras de clubes da liga saudita.

O Nottingham Forest foi um dos clubes mais cotados para contratar o jogador, antes de o Sunderland entrar com força na corrida por sua contratação, com relatos indicando que há negociações em andamento sobre sua transferência.

E a disputa não para por aí, pois o nome de Casadó também foi associado ao interesse dos clubes Aston Villa, Newcastle e Brighton, segundo o jornal "Mundo Deportivo", o que reflete a quantidade de opções disponíveis ao meio-campista espanhol antes do fechamento da janela de transferências.

Os indícios da saída de Casadó do Barcelona se reforçaram depois que ele não recebeu um número na lista do time para a nova temporada, já que a camisa de número 17 foi para Jordan, num passo que reflete seu afastamento dos planos de Flick.

A venda do jogador por esse valor daria ao Barcelona um reforço financeiro extra, que ajudaria o clube a completar suas movimentações no mercado de transferências e a definir seu elenco final para a nova temporada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google