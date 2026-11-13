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Em um momento que antecede o aguardado confronto da seleção da Palestina diante do Irã, Hamed Hamdan, jogador do Pyramids, quebrou o silêncio para revelar os verdadeiros motivos por trás de sua ausência da lista da seleção de seu país durante a atual pausa internacional, enviando uma mensagem carregada de muita reprovação e apego aos princípios, após ressaltar que sua recusa em se juntar à concentração não se deu por motivos fúteis, e sim está ligada a princípios e dignidade dos quais não se pode abrir mão.

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A seleção da Palestina se prepara para disputar um amistoso diante da seleção do Irã, no sábado, no Iraque, dentro da preparação das duas equipes para os compromissos que estão por vir, em meio a uma atenção especial à lista do Fedayin anunciada pelo treinador Ihab Abu Jazar, que registrou algumas ausências marcantes, a começar por Hamed Hamdan, jogador do Pyramids, além de Adam Kaid, jogador do Zamalek, e Wajdi Nabhan, jogador do Zed.

A ausência de Hamed Hamdan da lista levantou questionamentos sobre os motivos de sua falta na seleção neste momento, especialmente porque o jogador já havia demonstrado grande apego em representar a Palestina e fez sacrifícios para realizar o sonho de vestir a camisa da seleção de seu país, o que o levou a esclarecer sua posição ele mesmo e pôr fim às interpretações que acompanharam sua ausência.

A lista da seleção da Palestina contou com a presença de seis jogadores que atuam no Campeonato Egípcio, encabeçados por Oday Dabbagh, atacante do Zamalek, e Ameed Sawafta, jogador do Al Masry, além de Badr Mousa e Abdelhadi Rashed, jogadores do Petrojet, Khaled Nabris, jogador do Ceramica Cleopatra, e Anas Bani Odeh, jogador do Al Mokawloon Al Arab.

A lista incluiu, no gol, Abdelhadi Yassin, Rami Hamadeh e Mahdi Assi, enquanto os nomes da linha defensiva abrangeram Musab Battat, Khaled Abu Al-Haija, Ali Rabei, Maher Darwish, Ameed Mahajneh, Yaser Hamed e Milad Termanini. No meio-campo, Abu Jazar escolheu Khaled Dader, Ameed Sawafta, Augustin Mansour, Abdelhadi Rashed e Ahmed Qaq.

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Já no ataque, sua lista incluiu Anas Bani Odeh, Badr Mousa, Zaid Qunbar, Samer Zubaidi, Khaled Nabris, Asad Hamlawi, Anas Hamlawi e Oday Dabbagh, em um grupo com o qual a comissão técnica busca obter o aproveitamento técnico desejado durante o confronto contra o Irã.

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Hamed Hamdan: sacrifiquei muito para representar a Palestina

Em seu primeiro esclarecimento direto sobre os motivos de sua ausência, Hamed Hamdan publicou uma mensagem por meio de sua conta oficial no Instagram, na qual afirmou que representar a seleção da Palestina continua sendo uma grande honra e um sonho que sempre buscou realizar, ressaltando que seu vínculo com a camisa de seu país não pode ser questionado nem contestado.

Disse o jogador do Pyramids: "É uma grande honra para mim, e um sonho que sempre busquei realizar, representar nossa seleção e erguer bem alto o nome da nossa pátria, e carregar sua bandeira no peito com todo orgulho e dignidade". Acrescentou que já havia feito grandes sacrifícios para se juntar à seleção, e isso foi por sua total vontade, partindo de seu amor e pertencimento à Palestina.

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Hamdan questionou como poderia deixar de representar a seleção de seu país por motivos pouco convincentes, como alguns tentam retratar a situação, considerando que seu histórico e suas posições anteriores refletem a dimensão de seu vínculo com a seleção, e que ele não precisa provar seu amor por sua pátria por meio de situações em que se repetem as contestações ao seu pertencimento.

"Princípios e dignidade que não podem ser negociados"

Mas a mensagem trouxe um lado mais duro, quando Hamed Hamdan passou a esclarecer a natureza dos motivos que o levaram a se escusar de não comparecer à concentração, afirmando que não se trata de motivos frágeis ou pouco convincentes, mas que estão ligados a princípios pessoais e nacionais dos quais ele se recusa a abrir mão sob qualquer circunstância.

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Disse o jogador do Pyramids: "Minha escusa de não comparecer a esta concentração não se deveu a motivos frágeis ou pouco convincentes, pois todos conhecem a verdade da minha posição e seus motivos, que são motivos claros, francos e justos, relacionados a princípios e dignidade que não podem ser negociados nem violados".

Acrescentou que esses princípios representam um valor do qual o povo palestino se orgulha, povo que não aceita que se diminua sua dignidade ou que se atinja seu valor, antes de afirmar que seu amor pela Palestina não é alvo de contestação por parte de ninguém, e que não permitirá que sua posição em relação à concentração seja transformada em meio para questionar seu pertencimento ou sua lealdade à seleção de seu país.

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Hamdan encerrou sua mensagem reafirmando seu respeito e consideração por todos, mas rejeitou as tentativas de distorcer sua imagem ou deturpar a verdade de sua posição, explicando que a publicação de seu esclarecimento veio para colocar as coisas em seus devidos lugares e impedir a mistura dos fatos ou a interpretação de sua posição distante de seus motivos reais.

E assim, Hamed Hamdan escolheu quebrar seu silêncio antes do confronto contra o Irã, colocando a questão de sua ausência da seleção da Palestina em um enquadramento diferente, cujo título é o apego à dignidade e aos princípios, sem revelar detalhes adicionais sobre a natureza da divergência ou as circunstâncias que impediram sua integração à concentração.