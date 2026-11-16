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O defensor do Arsenal Ben White ficou radiante depois que a Inglaterra conquistou uma vitória histórica por 3 a 2 sobre a Espanha, em Madri, na noite de domingo. Apesar do susto no fim após a expulsão de Elliot Anderson, a seleção inglesa teve uma atuação eficiente e encerrou a longa invencibilidade dos donos da casa em seu estádio.

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Inglaterra resiste a susto no fim em jogo eletrizante em Madri

A Inglaterra abriu 3 a 0 no confronto com a Espanha pela Liga das Nações, na capital espanhola. Harry Kane e Ezri Konsa marcaram antes de Ben White balançar as redes aos 58 minutos, concluindo uma jogada iniciada por Kane e em que Jude Bellingham deu o passe decisivo.

O jogo mudou no segundo tempo, quando Elliot Anderson recebeu o cartão vermelho e deixou os visitantes com dez jogadores. A Espanha aproveitou o pênalti resultante do lance, convertido por Mikel Oyarzabal, e um gol de Nico Williams para provocar um fim de partida tenso, mas a Inglaterra resistiu e garantiu a vitória.

White elogia a calma da Inglaterra após a expulsão de Anderson

Em entrevista à BBC Radio 5 Live após o apito final, White avaliou que o placar poderia ter sido ainda mais elástico: "Foi incrível. Do começo ao fim, todos foram muito bem. Provavelmente deveríamos ter vencido por uma diferença de gols maior, mas, sinceramente, foi uma atuação incrível.

"Obviamente, nem tudo sai como planejado no futebol. O importante é como você reage nesses momentos e permanece unido ao grupo, e foi isso que fizemos hoje."

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White também falou sobre seu gol e a expulsão que mudou o rumo da partida: "Foi um passe incrível do Jude, e finalizei bem. Tudo se resume a momentos. Obviamente, foi um momento importante quando tivemos um jogador expulso. Ainda não revi o lance."

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Questionado sobre a reunião dos jogadores da Inglaterra após a equipe ficar com um a menos, ele explicou: "Era só manter a calma. Quando você fica com um jogador a menos, tudo se torna mais difícil e as coisas mudam. Então, o importante era administrar a situação."

Vitória marcante encerra invencibilidade de 43 jogos da Espanha

Vencer a Espanha em Madri representa um resultado marcante para a Inglaterra na Liga das Nações. A seleção anfitriã chegou à partida com uma invencibilidade de 43 jogos, o que torna ainda mais impressionante o fato de a Inglaterra ter superado sua defesa três vezes em menos de uma hora.

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Além do bom entrosamento entre Kane, Bellingham e White, a noite mostrou uma equipe defensivamente combativa. Resistir após os gols de Oyarzabal e Williams no fim, mesmo com um jogador a menos, evidencia a crescente capacidade de reação do elenco.

Inglaterra ganha embalo antes das quartas de final da Liga das Nações

A vitória leva a Inglaterra à liderança de seu grupo na Liga das Nações, à frente da Espanha. As duas seleções avançam agora às quartas de final, com a Inglaterra chegando embalada à fase eliminatória.

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Depois de provar que consegue superar um adversário de elite e suportar forte pressão no fim com dez jogadores fora de casa, a Inglaterra estabeleceu um alto padrão para as quartas de final.