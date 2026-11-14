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O ex-craque brasileiro Romário desferiu um ataque duro contra o italiano Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, exigindo sua demissão imediata após a derrota por 3 a 2 diante do Japão, na partida amistosa que reuniu as duas seleções na cidade de Singapura.

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Ele considerou que o treinador ainda não apresentou nada que comprove sua capacidade de comandar a seleção do samba, apesar de seu histórico repleto de conquistas com os clubes.

As declarações de Romário vieram por meio de sua conta oficial no “Instagram”, onde dirigiu críticas diretas a Ancelotti, considerando que sua grande trajetória como treinador não é suficiente para justificar a continuidade da experiência atual.

O ex-atacante disse que o treinador italiano é considerado um dos maiores técnicos da história do futebol, mas que alcançou esse status no nível dos clubes, enquanto ainda não mostrou com a seleção brasileira o nível que se espera dele.

Romário não se limitou a atacar o diretor técnico, mas também dirigiu suas críticas ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, exigindo que ele intervenha e tome uma decisão definitiva.

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Ele enviou uma mensagem de tom duro ao presidente da confederação, pedindo que tivesse coragem e encerrasse o contrato com Ancelotti, advertindo que a continuidade da situação atual pode expor a seleção a mais fracassos.

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Romário disse que a camisa da seleção brasileira não deve ser alvo de experimentos ou decisões mal calculadas, apontando que a torcida já sofreu com resultados decepcionantes.

Acrescentou que seu país não pode arcar com a perda de uma nova oportunidade na Copa do Mundo, exigindo que Ancelotti volte a treinar clubes se quiser dar continuidade à sua carreira, em vez de seguir no comando da seleção nacional.

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Por outro lado, Ancelotti falou sobre o episódio de sua expulsão durante a partida, esclarecendo que o árbitro lhe mostrou o cartão vermelho por não conseguir controlar o banco de reservas.

O treinador italiano apontou que todos os jogadores estavam dentro do campo naquele momento, considerando que a decisão do árbitro veio em função desse episódio, sem atribuir toda a responsabilidade ao árbitro.

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Ancelotti lamentou a derrota, mas pediu que se olhe também para os aspectos positivos do desempenho da seleção, esclarecendo que alguns jogadores que fizeram sua primeira participação apresentaram bons níveis.

Acrescentou que o Brasil se mostrou de forma aceitável durante 70 minutos, antes de o resultado ser afetado por um lance de arbitragem no qual o árbitro não apitou, mas reconheceu que isso não representa um erro do árbitro, e descreveu o confronto como um duelo de alto nível, assinalando que o árbitro não tinha experiência suficiente para dirigir uma partida dessa magnitude.

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A seleção brasileira deve disputar sua próxima partida na terça-feira, quando enfrenta a seleção de Singapura no primeiro confronto entre as duas seleções, em meio a expectativas de que Ancelotti faça mais testes.

A partida vem na sequência da derrota para o Japão e das duras críticas feitas por Romário, colocando o treinador italiano diante de um novo teste, num momento em que seguem os questionamentos sobre suas escolhas técnicas e sua capacidade de construir uma equipe capaz de competir nos compromissos que estão por vir.