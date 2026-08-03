A derrota retumbante incendeia o Liverpool: Iraola corre contra o tempo para fechar a grande contratação

O técnico espanhol Andoni Iraola, treinador do Liverpool, extraiu lições valiosas da dura derrota amistosa que sua equipe sofreu diante do Leeds United por 4 a 2, na noite do último domingo, ressaltando que a derrota funcionou como um verdadeiro teste que expôs os pontos fracos a serem corrigidos antes do início da nova temporada, no momento em que o clube inglês corre contra o tempo para fechar a transferência do craque francês Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain.

Relevantes veículos da imprensa inglesa, entre eles o jornal "The Telegraph", a rede "Sky Sports" e o jornal "Liverpool Echo", revelaram que o Liverpool trabalha de forma intensa para contratar o ex-jogador do Lyon, que passou a estar no topo das prioridades ofensivas do clube, em meio a negociações complexas sobre o valor financeiro da transferência.

Lição valiosa

Em declarações à imprensa após o amistoso, Iraola afirmou: "Acho que aprendemos muito com esta partida. É evidente que não é o resultado que esperávamos, mas acredito que provavelmente foi o amistoso mais proveitoso que disputamos até agora".

E acrescentou o treinador espanhol: "Jogamos com uma clara postura positiva no primeiro tempo, mas fomos totalmente passivos no segundo. Aprendemos muito hoje (ontem), e acredito que podemos tirar algumas boas lições e resolver alguns problemas que apareceram", referindo-se de forma especial à linha defensiva, na qual o Liverpool sofre com diversas lesões impactantes.

A transferência de Barcola

No campo das transferências de verão, Iraola conta com o período do mercado para injetar sangue novo em sua equipe, especialmente após uma janela de transferências relativamente tranquila em comparação com o ano passado, já que, até o momento, o único a se juntar ao clube inglês foi Víctor Muñoz por 40 milhões de euros.

Após uma janela de transferências recorde em 2025, quando o clube gastou cerca de 500 milhões de euros, o Liverpool tornou-se mais cauteloso neste ano, o que gerou estranheza e preocupação na torcida, que esperava mais uma janela de transferências agitada.

Mas as coisas podem mudar radicalmente nos próximos dias, já que o Liverpool busca com força a contratação de um jogador ofensivo impactante.

Depois de o marfinense Yan Diomandé, jogador do RB Leipzig, ter sido considerado prioridade máxima, sua provável transferência para o Real Madrid levou o Liverpool a concentrar-se totalmente em Bradley Barcola.

O Paris estabelece o preço

Os relatos da imprensa revelaram que o jogador francês demonstra claro interesse em juntar-se ao Liverpool, após recusar renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, o que deixou o clube parisiense aberto à sua venda, mas não a qualquer preço.

Alguns veículos de imprensa mencionaram a quantia de 170 milhões de euros, enquanto outros apontaram 150 milhões de euros como o preço pedido pelo Paris Saint-Germain, e, seja qual for o valor final, o Liverpool não está disposto, ao menos no momento, a pagar essa quantia enorme.

O jornal "The Telegraph" informou que o clube inglês fará uma proposta no valor de 130 milhões de euros, enquanto a rede "Sky Sports" alegou que o Liverpool não oferecerá mais do que 115 milhões de euros.

O certo, segundo o jornal "Liverpool Echo", é que o clube de Merseyside deseja negociar um preço menor e colocou o ex-jogador do Lyon no topo de suas prioridades ofensivas, especialmente porque o próprio Barcola quer juntar-se ao Liverpool.

O Paris exige contratar o substituto primeiro

O jornal inglês acrescentou que o Paris Saint-Germain e seu técnico Luis Enrique desejam concluir a contratação de um substituto para Barcola antes de permitir sua saída, com a condição de que todos os requisitos financeiros e técnicos sejam cumpridos.

O famoso jornalista italiano Fabrizio Romano esclareceu que as negociações continuarão nos próximos dias, e que o Liverpool espera concluir a transferência rapidamente, mas é o Paris Saint-Germain quem define o ritmo das negociações e controla o rumo do negócio.

Tomori para reforçar a defesa

Ao mesmo tempo, o clube inglês faz um progresso concreto na transferência de Fikayo Tomori, o zagueiro inglês do Milan, para reforçar sua linha defensiva prejudicada pelas lesões, e o jogador, ligado por contrato com o Milan até 2027, goza de grande estima por parte do Liverpool.

O clube também trabalha em outras duas transferências, desta vez relacionadas à saída de jogadores para gerar a liquidez financeira necessária para as novas contratações.

Curtis Jones enfrenta uma pressão crescente para deixar o clube, com apenas um ano restante em seu contrato, já que a Inter de Milão renovou seu interesse por ele por uma taxa de transferência de cerca de 35 milhões de euros, enquanto o Liverpool pede a quantia de 40 milhões de euros, e espera-se sua saída ainda esta semana.

Além disso, a saída de Harvey Elliott, cujo nome é apontado como ligado ao Leeds United e ao RB Leipzig, é fortemente desejada pela direção do clube, segundo o jornal "Liverpool Echo".

O jornal também menciona Federico Chiesa, a quem o Atlético de Madrid busca contratar, mas o jogador italiano está determinado a se afirmar sob o comando de Iraola e não deseja partir.