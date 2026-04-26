A demissão de Arne Slot do AZ gera, anos depois, grandes dúvidas no Feyenoord

Na busca por um sucessor para o diretor Dennis te Kloese, que está de saída, o nome de Robert Eenhoorn surge com frequência no meio do Feyenoord. No entanto, a possível chegada do rotterdão e torcedor do Feyenoord não é recebida com entusiasmo por todos os membros do conselho fiscal, como confirma o especialista em Feyenoord Dennis van Eersel, da Rijnmond, no programa Studio Voetbal.

“Sempre que há uma vaga para um cargo de direção no Feyenoord, o nome de Robert Eenhoorn é mencionado”, começa Van Eersel. “É verdade que o cargo está vago, mas Eenhoorn sempre foi bem claro sobre a estrutura organizacional do Feyenoord. Ela é bastante complexa. Há muitas pessoas com voz ativa, o que dificulta a formulação de políticas.”

“Isso continua igual ao que era há alguns anos. É um obstáculo. Ele também é um homem que claramente quer ter voz ativa, quer ter um mandato, mas o Feyenoord tem um conselho fiscal muito forte, que também tem uma voz forte. Então, estou curioso para saber se isso vai dar certo.”

Van Eersel afirma que, dentro do conselho fiscal, “não parece haver unanimidade” sobre a chegada de Eenhoorn. “Quando o Feyenoord contratou Arne Slot do AZ, talvez seja aí que resida um pouco a origem da dúvida de alguns membros do conselho fiscal. O Feyenoord queria contratar Slot do AZ e Slot foi demitido na hora. Naquela época, Eenhoorn ainda era o diretor em Alkmaar.”

“Pouco tempo depois, o Feyenoord foi ao AZ para um jogo fora de casa. Não é que tenha surgido um conflito, mas a tensão era bem perceptível. Essas são partes que deveriam se sentar à mesa para resolver algumas questões do passado.”

Mikos Gouka, do Algemeen Dagblad, escreveu no sábado que os membros do conselho de supervisão Alexander van der Lely e Rob Tromp são a favor da chegada de Eenhoorn. Eelco Blok e o presidente do conselho de supervisão, Toon van Bodegom, “têm dúvidas ou simplesmente estão menos entusiasmados com a chegada de Eenhoorn”. Não foi mencionada nenhuma razão por trás da dúvida de Blok e Van Bodegom. No domingo, Gouka informou que Eenhoorn está aberto a uma conversa com o Feyenoord.

Robert van Overdijk, diretor do circuito de Zandvoort e do Grande Prêmio da Holanda, também é citado como um candidato em potencial para a região de Roterdã-Sul. “Ele poderia muito bem se tornar uma das opções para o Feyenoord”, continua Van Eersel. “O Feyenoord contratou uma agência de recrutamento para indicar candidatos.”

Van Overdijk não quer entrar em detalhes sobre os rumores à NPO, mas afirma que (ainda) não conversou com o Feyenoord. Van Overdijk diz, no entanto, sentir-se “lisonjeado” pela ligação com a prestigiosa pista no De Kuip. “O fato de ainda não ter havido conversas não significa que ele não possa vir a ser diretor do Feyenoord”, afirma Van Eersel.