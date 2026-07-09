A delegação da seleção egípcia deixa os Estados Unidos ao mesmo tempo em que ocorre a partida contra o Marrocos

A delegação da seleção egípcia não permanecerá nos Estados Unidos para acompanhar o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que Ibrahim Hassan definiu a data de retorno a Cairo.

Está previsto que a delegação dos Faraós deixe os Estados Unidos em um horário que coincide exatamente com o início do confronto dos “Leões do Atlante” contra a França.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, anunciou que a delegação dos Faraós partirá da cidade de Atlanta exatamente às 16h, horário dos Estados Unidos, ou 23h, horário do Cairo, após a dramática eliminação nas oitavas de final contra a Argentina por 3 a 2.

A seleção egípcia estava vencendo por 2 a 0 até os 79 minutos, antes que a partida se virasse de cabeça para baixo e a seleção argentina marcasse três gols em 14 minutos, em meio a uma ampla polêmica arbitral que gerou reações em todo o mundo.

Ibrahim Hassan explicou, em declarações ao site oficial da Federação Egípcia de Futebol, que a viagem de volta ao Cairo levará mais de 12 horas ininterruptas.

O horário da decolagem significa que a delegação estará no ar no momento do apito inicial da partida entre Marrocos e França nas quartas de final, o que confirma oficialmente que nenhuma delegação oficial egípcia estará presente para apoiar a única seleção árabe remanescente na competição.

A Federação Egípcia de Futebol havia anunciado a renovação do contrato dos gêmeos Husam e Ibrahim Hassan até 2030, em reconhecimento ao que descreveu como uma “conquista histórica” na Copa do Mundo, apesar da eliminação dolorosa que pôs fim ao sonho dos Faraós de uma forma que o mundo não esquecerá.