A definição se aproxima: Bouaddi coloca um pé no City e Rodri está às portas do Barcelona

O jovem astro da seleção marroquina Ayoub Bouaddi está próximo de se transferir para o Manchester City, depois de chegar a um acordo sobre os termos pessoais com o clube inglês, em um movimento que pode abrir caminho para a saída do espanhol Rodri rumo ao Barcelona.

O especialista em notícias de transferências Fabrizio Romano revelou, por meio de sua conta na plataforma X nesta segunda-feira, que o Manchester City se prepara para fechar o negócio com o clube francês Lille na próxima etapa, afirmando que as duas partes já chegaram a um estágio avançado das negociações.

O desejo decisivo do jogador

Romano esclareceu que Bouaddi tem forte desejo de se transferir para o City agora e não quer esperar até 2027, o que reflete o empenho do jogador em viver a experiência inglesa o mais rápido possível e se juntar às fileiras do vice-campeão da Premier League.

Esse desenvolvimento chega após a atuação marcante de Bouaddi na Copa do Mundo de 2026, na qual roubou a cena especialmente na rodada de abertura, durante o empate de Marrocos por 1 a 1 com o Brasil, o que o colocou nos holofotes dos grandes clubes europeus.

Possível impacto no futuro de Rodri

A contratação de Bouaddi pode abrir a porta para a saída de Rodri, sobre quem crescem as especulações de uma transferência ao Barcelona, depois de ele ter sido inicialmente cotado para se juntar ao Real Madrid.

A diretoria do Manchester City parece se preparar para uma fase de transição no meio-campo por meio da contratação do jovem talento marroquino como possível substituto do astro espanhol.

Uma trajetória promissora

Os indícios apontam que o negócio pode ser fechado nos próximos dias, caso Manchester City e Lille cheguem a um acordo final sobre o valor financeiro da transferência, o que representará um salto de qualidade na trajetória do promissor jogador marroquino.