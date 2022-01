A declaração do presidente da Fifa sobre a África que provocou ira pelo mundo

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, sugeriu que uma Copa do Mundo a cada dois anos poderia impedir os imigrantes africanos de "morrer no mar" em um discurso controverso na Assembleia do Conselho da Europa.

Infantino vem promovendo seu tão debatido projeto Futuro do Futebol há muitos meses, com o ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, liderando a iniciativa que propôs a realização de uma Copa do Mundo de dois em dois anos, em vez de quatro.

Os planos foram amplamente rejeitados por organizações europeias e políticas, mas Infantino continua implacável e agora afirma que a mudança é crucial para o futuro do jogo nos países africanos.

O que foi dito?

Infantino causou uma reação negativa ao sugerir que dobrar a frequência da Copa do Mundo poderia impedir que imigrantes africanos arrisquem suas vidas para entrar na Europa em busca de "oportunidades".

O dirigente de 51 anos disse à assembleia parlamentar em Estrasburgo: “Este tópico não é sobre se queremos uma Copa do Mundo a cada dois anos, mas sobre o que queremos fazer para o futuro do futebol.

“Se pensarmos no resto do mundo e na grande maioria da Europa, temos que pensar no que o futebol traz. Futebol é sobre oportunidade, sobre esperança, sobre as seleções. Não podemos dizer ao resto do mundo 'dê-nos o seu dinheiro, mas veja-nos na TV'. Precisamos incluí-los.

“Precisamos encontrar maneiras de incluir o mundo inteiro para dar esperança aos africanos para que eles não precisem atravessar o Mediterrâneo para encontrar talvez uma vida melhor”.

“Precisamos dar oportunidades, dar dignidade. Não por caridade, mas permitindo que o resto do mundo participe. Talvez a Copa do Mundo a cada dois anos não seja a resposta. Discutimos isso.”

Oposição a uma Copa do Mundo a cada dois anos

Infantino, Wenger e o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, falaram apaixonadamente sobre os potenciais benefícios de realizar a Copa do Mundo com mais regularidade, mas seus planos não foram bem recebidos pela comunidade do futebol.

A organização Football Supporters Europe [FSE] declarou que "não queremos ou precisamos de mais Copas do Mundo", enquanto o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, alertou que o principal órgão regulador do futebol europeu e a CONMEBOL podem boicotar futuros torneios.

Vários jogadores de futebol ativos também se manifestaram para condenar a proposta, incluindo o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois.

"Você ouve que eles querem colocar um Campeonato Europeu e uma Copa do Mundo todos os anos", disse ele à Sky Sports em outubro. "Quando vamos descansar? Nunca. Então, no final, os melhores jogadores se machucam o tempo todo e é o fim.

"É algo que deveria ser muito melhor e mais bem cuidado. Não somos robôs."