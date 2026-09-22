A Confederação Brasileira de Futebol decidiu reduzir o número de jogadores estrangeiros que os clubes podem escalar nas partidas da primeira e da segunda divisão, com a aplicação da medida começando de forma gradual a partir de 2027, até chegar ao novo limite em 2030.

De acordo com o comunicado da entidade brasileira, o objetivo da medida é ampliar as oportunidades de participação dos jogadores formados dentro do Brasil e conter parcialmente o grande aumento no número de profissionais estrangeiros na liga ao longo dos últimos anos, ao mesmo tempo em que se destina uma proporção crescente dos elencos dos clubes a jogadores brasileiros com menos de 23 anos.

Segundo as novas regras, o número máximo de jogadores estrangeiros autorizados a participar de uma partida cairá dos atuais 9 jogadores para 8 em 2027, depois 7 em 2028 e 6 em 2029, antes de se estabilizar em 5 jogadores em 2030, limite que vigorava até 2022.

Além disso, a partir de 2027, os clubes serão obrigados a destinar parte das listas de inscrição, que contam com 50 jogadores, a atletas com menos de 23 anos.

A cota subirá gradualmente de 20 jogadores em 2027 para 21 em 2028, depois 23 em 2029, chegando a 25 jogadores em 2030.

A decisão surge diante de um aumento expressivo no número de jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro, depois que esse número saltou de 95 jogadores em 2022 para 162 jogadores em 2025, segundo estudo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol.

Além disso, 146 jogadores estrangeiros participaram das partidas da atual temporada, enquanto outros 13 jogadores estão nas listas dos clubes sem terem disputado sua primeira partida até o momento.

Helder Mello, diretor-executivo da Confederação Brasileira de Futebol, afirmou que as novas medidas "mantêm um grande número de jogadores estrangeiros", esclarecendo que a redução do número e a alteração das regras de inscrição têm como objetivo dar mais espaço aos jogadores com menos de 23 anos e elevar o nível técnico das equipes brasileiras a médio e longo prazo.

A proposta veio a partir de uma recomendação do movimento dos clubes formadores, durante as reuniões do grupo de trabalho brasileiro de base, antes de obter a aprovação de 40 clubes e federações brasileiras, contra dois votos contrários.

A decisão também está relacionada ao aumento da média de idade dos jogadores no Campeonato Brasileiro, que é de 28,5 anos, contra 27 anos na Espanha, 26,4 na Inglaterra, 26,3 na Alemanha, 26,1 na Itália e 26 anos na França.

A decisão traz também aspectos econômicos, já que os jogadores com menos de 20 anos representaram 50,1% das receitas que o Brasil obteve com transferências de jogadores para o exterior no período entre 2016 e 2025.

A redução das oportunidades de participação dos jovens talentos pode afetar a capacidade dos clubes de desenvolver os jogadores e negociá-los com clubes estrangeiros.

A média de jogadores estrangeiros incluídos nas listas das partidas do Campeonato Brasileiro é atualmente de 5,4 jogadores por partida, segundo uma análise que incluiu 219 partidas, número inferior ao limite máximo atualmente permitido, de 8 jogadores.