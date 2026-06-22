A decisão já foi tomada?.. Declaração categórica sobre o retorno de Mancini à seleção italiana

Giovanni Malagò foi eleito hoje, segunda-feira, novo presidente da Federação Italiana de Futebol, sucedendo a Gabriele Gravina, que renunciou após o fracasso na classificação para a Copa do Mundo de 2026 sob o comando do técnico Gennaro Gattuso.
O futebol italiano vem passando por uma grande crise recentemente, já que a seleção, quatro vezes campeã mundial, não conseguiu se classificar para a fase final da Copa do Mundo nas duas últimas edições consecutivas, o que exigiu mudanças urgentes.
Após a eleição de Malago, a questão sobre o nome do novo técnico da Azzurra ganhou destaque, com o nome do ex-técnico da seleção, Roberto Mancini, vencedor da Euro 2020, surgindo com força.
Quando questionado sobre isso na coletiva de imprensa de hoje, Malagò insistiu que não há nenhum acordo, conforme publicado pelo site Football Italia.
O novo presidente da Federação Italiana de Futebol enfatizou: “Não conversei com ninguém sobre o cargo de técnico da seleção, e ninguém pode dizer nada diferente disso”.
E acrescentou: “Vamos começar a pensar nisso a partir de agora. Precisamos nos concentrar em outras questões críticas”.
Mancini havia deixado a seleção italiana por vontade própria, o que gerou uma crise na Federação de Futebol na época, após ter assinado contrato para comandar a seleção saudita em agosto de 2023.
Em outubro de 2024, Mancini foi demitido pela Federação Saudita de Futebol e, em novembro de 2025, assumiu o comando do Al-Sadd, do Catar, com um contrato de dois anos e meio; no entanto, o clube catariano anunciou sua saída em 13 de junho deste ano, o que reforçou as especulações sobre seu retorno à seleção italiana.
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