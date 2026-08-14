Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

"A decisão está nas mãos da diretoria": Inzaghi abre a porta para o retorno de Cancelo ao Barcelona

Mercado da bola
S. Inzaghi
Al Hilal
Campeonato Saudita
J. Cancelo
Itália
Portugal

O astro português pressiona

Uma única palavra de Simone Inzaghi foi suficiente para incendiar o mercado de transferências do Barcelona, depois que o treinador do Al-Hilal afirmou que o futuro de João Cancelo deixou de ser uma decisão técnica e passou a estar nas mãos da diretoria do clube saudita.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

As declarações do treinador italiano vieram poucas horas antes da partida de estreia do Al-Hilal na liga, contra o Al-Faisaly, jogo que teve a exclusão do lateral português da lista, em um movimento que confirmou sua saída dos planos de Inzaghi para o início da temporada.

King Cup
Al Raed crest
Al Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Inzaghi disse, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Sport": "Cancelo continua treinando normalmente com a equipe. Já o seu futuro e a sua permanência ou não são assuntos que dizem respeito à diretoria".

Uma declaração que o Barcelona considerou um sinal claro para seguir em frente nas negociações por sua recontratação, já que o treinador Hansi Flick o coloca no topo de suas prioridades para reforçar a posição de lateral, por sua capacidade de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda.

Por sua vez, Cancelo não escondeu o desejo de voltar ao Camp Nou, o que ficou evidente por meio de sua conta no "Instagram", onde publicou na última sexta-feira uma nova imagem ligada ao Barcelona através dos stories, em sua segunda insinuação pública desde o fim da última temporada.

O obstáculo: 15 milhões de euros

Apesar da aproximação inicial entre os dois clubes em torno de um negócio no valor de 10 milhões de euros, fontes sauditas revelaram que o Al-Hilal elevou suas exigências para 15 milhões de euros para permitir a saída do jogador de 32 anos.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Isso causou um esfriamento nas negociações, já que o Barcelona se recusa a pagar um valor exagerado, enquanto o Al-Hilal mantém sua posição, à espera de encontrar um substituto adequado antes de abrir mão de seu astro português.

A bola está agora no campo do diretor esportivo Deco, cobrado a encontrar uma fórmula que reduza o valor do negócio e defina o retorno de Cancelo, aguardado por Flick.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google