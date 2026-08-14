"A decisão está nas mãos da diretoria": Inzaghi abre a porta para o retorno de Cancelo ao Barcelona

Uma única palavra de Simone Inzaghi foi suficiente para incendiar o mercado de transferências do Barcelona, depois que o treinador do Al-Hilal afirmou que o futuro de João Cancelo deixou de ser uma decisão técnica e passou a estar nas mãos da diretoria do clube saudita.

As declarações do treinador italiano vieram poucas horas antes da partida de estreia do Al-Hilal na liga, contra o Al-Faisaly, jogo que teve a exclusão do lateral português da lista, em um movimento que confirmou sua saída dos planos de Inzaghi para o início da temporada.

Inzaghi disse, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Sport": "Cancelo continua treinando normalmente com a equipe. Já o seu futuro e a sua permanência ou não são assuntos que dizem respeito à diretoria".

Uma declaração que o Barcelona considerou um sinal claro para seguir em frente nas negociações por sua recontratação, já que o treinador Hansi Flick o coloca no topo de suas prioridades para reforçar a posição de lateral, por sua capacidade de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda.

Por sua vez, Cancelo não escondeu o desejo de voltar ao Camp Nou, o que ficou evidente por meio de sua conta no "Instagram", onde publicou na última sexta-feira uma nova imagem ligada ao Barcelona através dos stories, em sua segunda insinuação pública desde o fim da última temporada.

O obstáculo: 15 milhões de euros

Apesar da aproximação inicial entre os dois clubes em torno de um negócio no valor de 10 milhões de euros, fontes sauditas revelaram que o Al-Hilal elevou suas exigências para 15 milhões de euros para permitir a saída do jogador de 32 anos.

Isso causou um esfriamento nas negociações, já que o Barcelona se recusa a pagar um valor exagerado, enquanto o Al-Hilal mantém sua posição, à espera de encontrar um substituto adequado antes de abrir mão de seu astro português.

A bola está agora no campo do diretor esportivo Deco, cobrado a encontrar uma fórmula que reduza o valor do negócio e defina o retorno de Cancelo, aguardado por Flick.