A decisão emergencial de Klopp: os bastidores da convocação de Adeyemi para o campo de treinamento da Alemanha

Depois de uma temporada para esquecer no Borussia Dortmund e de uma exclusão chocante da lista da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026, Karim Adeyemi voltou a se impor, desta vez com a camisa do Barcelona.

Em uma decisão surpreendente de última hora de Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, segundo o jornal "Sport", o ponta do Barça voou às pressas para a concentração da seleção alemã, deixando de ser um jogador da lista de reservas para se tornar um dos pilares do novo projeto da Mannschaft.

Da segunda lista a um avião de última hora

Karim Adeyemi recupera o brilho habitual após um início de temporada espetacular com seu novo clube, o Barcelona, algo que parecia inatingível em sua última e conturbada temporada com o Borussia Dortmund, que lhe custou a exclusão da lista para a Copa do Mundo, em uma decisão que causou surpresa em muitos.

Após a Alemanha não corresponder às expectativas, Julian Nagelsmann renunciou, e Jürgen Klopp assumiu a missão de reconstruir a seleção.

Em sua primeira aparição, Klopp montou uma lista ampliada e sem precedentes, com 44 jogadores, dividida de forma inteligente em dois grupos: o primeiro grupo, a "lista A", que disputará os dois primeiros jogos, e o segundo grupo, que disputará os dois jogos seguintes durante o longo período da data Fifa.

Inicialmente, o nome de Adeyemi estava incluído no segundo grupo, previsto para jogar o terceiro e o quarto jogos, mas os planos mudaram de repente, e o jogador do Barcelona foi transferido para o primeiro grupo, em um movimento que confirma que sua boa fase com a camisa blaugrana o trouxe de volta com força ao centro das atenções da seleção.

Lesão de Karl abre a porta

Essa mudança repentina ocorreu devido a uma lesão muscular sofrida pela jovem promessa e meia-atacante do Bayern de Munique, Lennart Karl.

Como medida de precaução, a comissão técnica decidiu transferir Karl da primeira lista para a segunda lista, a fim de lhe dar mais tempo para se recuperar e se juntar posteriormente, e Adeyemi foi imediatamente convocado em seu lugar.

O ponta do Barcelona não se atrasou, viajando com urgência para estar presente no primeiro dia da concentração de treinos da Alemanha, pronto para disputar os dois primeiros jogos.

Dois testes de fogo esperam por Adeyemi

A nova aparição de Adeyemi será diante de dois testes de peso, já que a seleção alemã visita a difícil Holanda na próxima quinta-feira, na estreia de sua campanha na Liga das Nações da Uefa, antes de receber a Grécia no domingo, no mesmo horário.

Karim Adeyemi estará presente nos dois jogos, enquanto sua participação nas duas partidas seguintes, contra a Sérvia em casa e na Grécia — os dois jogos que ele deveria disputar originalmente —, permanece incerta até o momento.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora



De qualquer forma, a promoção de Karim Adeyemi ao "primeiro time" da Alemanha, apesar da lista gigantesca montada por Klopp, é uma mensagem clara: o ex-técnico do Liverpool o coloca fortemente em seus planos e o vê como uma peça fundamental sobre a qual a nova seleção alemã pode ser construída, e o mérito é da revolução do Barcelona, que o redescobriu.