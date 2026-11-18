Compartilhar Siga GOAL no Google

Endrick falou sobre seus planos de longo prazo no Real Madrid e reconheceu que seu futuro imediato está nas mãos do técnico Jose Mourinho. O brasileiro reafirmou seu compromisso com o clube espanhol apesar dos crescentes rumores de uma transferência para o AC Milan.

Publicidade

Mourinho tem a palavra decisiva sobre o futuro de Endrick

Endrick quebrou o silêncio sobre a incerteza em relação ao seu futuro no clube e afirmou que seu maior sonho é passar toda a carreira no Santiago Bernabéu, apesar da dificuldade para jogar regularmente. O jovem atacante falou após a goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura em amistoso na terça-feira e aproveitou a atenção voltada à seleção para abordar abertamente sua luta por minutos sob o comando do técnico português Mourinho .

Em vez de demonstrar frustração, o jovem destaque da seleção brasileira deixou nas mãos do treinador a decisão sobre seu caminho até a equipe titular. "A decisão é de Mourinho", disse Endrick, segundo a ESPN Brazil, ao ser questionado se espera ter um papel mais importante na capital espanhola daqui para a frente.

Jovem promessa quer passar a vida no Real Madrid

Endrick está no centro de intensas especulações sobre uma transferência, e os rumores de um surpreendente empréstimo ao Milan ganham força antes da próxima janela. Embora o jovem brasileiro tenha manifestado publicamente sua lealdade inabalável ao Real Madrid, sua recente declaração de que o treinador tem a palavra final sobre seu destino provocou um novo debate. Apesar dos rumores envolvendo a Serie A, o atacante adolescente fez questão de reafirmar sua total dedicação aos atuais campeões europeus.

Ao afastar sugestões de insatisfação, Endrick deixou clara sua lealdade de longo prazo: "Estou sempre à disposição para ajudar o Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Espero poder passar minha vida lá para ajudar o Real e meus companheiros de equipe."

Publicidade Publicidade

Reação com a seleção brasileira

O jovem teve papel de destaque na atuação dominante do Brasil contra Singapura , marcando um dos sete gols enquanto a seleção brasileira buscava superar um resultado decepcionante no início desta pausa para jogos internacionais. A vitória serviu para recuperar a confiança após a derrota para o Japão e garantiu que a equipe sul-americana encerrasse o ano de forma positiva sob o comando de Carlo Ancelotti.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Foi um bom jogo. Sabíamos que tipo de jogo seria e era muito importante para nós encerrar o ano. Conseguimos colocar em prática o que treinamos, e agora é continuar assim", explicou Endrick.

De olho nos compromissos de 2027

Com o fim da última pausa para jogos internacionais de 2026, o Brasil ficará vários meses sem entrar em campo. A equipe de Ancelotti terá uma série de partidas difíceis quando o calendário internacional for retomado, em março de 2027. Endrick destacou a importância de manter a condição física e o bom desempenho durante a pausa para garantir que o time esteja pronto para os adversários de alto nível que enfrentará no próximo ano.

Publicidade

"Em março (de 2027), teremos jogos difíceis e precisamos estar preparados. Essa volta para casa é boa e ruim ao mesmo tempo. Vamos voltar para casa, mas não voltaremos à seleção em um mês. Precisamos nos preparar bem", concluiu o atacante.