A decisão do Liverpool de não contratar jogadores não vacinados

Em entrevista prévia ao duelo entre Tottenham e Liverpool, o treinador dos Reds, Jürgen Klopp foi enfático em dizer que o Liverpol não contratará nenhum jogador que não tenha tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. O treinador falou que não vacinados são uma "ameaça constante".

Com o mês de janeiro chegando, aumentam as especulações de prováveis nomes que Liverpool estaria interessado em assinar na janela de transferências, que fica aberta durante os primeiros 30 dias do ano.

Nesse ponto, Klopp falou sobre a importância de que os atletas de sua equipe estejam vacinados com as duas doses da vacina contra o novo coronavírus.

"Se o jogador não se vacinou, ele é uma ameaça constante para todos nós. Ele não quer ser uma ameaça, ele não pensa 'eu não ligo para os outros', mas ele é uma ameaça", declarou o técnico de 54 anos.

A Premier League vive momentos de tensão, com vários jogos adiados por conta de surtos de Covid-19 nos elencos. Para se ter uma ideia, dos 10 jogos que deveriam acontecer entre sábado e domingo (18 e 19), apenas quatro foram realizados.

Klopp prosseguiu no tema e explicou alguns dos motivos que fazem com que o clube não pense em contar com não vacinados.

"Do ponto de vista de organização, fica muito bagunçado. Temos que ter diferentes cenários. Ele tem que se trocar em um vestiário diferente, comer em uma sala diferente, usar ônibus diferente e dirigir outro carro. Se você quiser seguir os protocolos, é realmente difícil de fazê-lo", falou Klopp.