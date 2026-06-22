A décima seleção... O Egito entra para o grupo dos vencedores africanos na Copa do Mundo

A seleção egípcia escreveu uma nova página em sua história no futebol ao conquistar sua primeira vitória em uma fase final da Copa do Mundo desde sua estreia, em 1934, ao derrotar a Nova Zelândia por 3 a 1 em sua quarta participação no torneio.

Os “Faraós” conseguiram quebrar a barreira de gols que há muito os atormentava, marcando três gols em uma única partida pela primeira vez em toda a sua história nas competições internacionais, relembrando sua partida de estreia contra a Hungria, há 92 anos, quando marcaram dois gols, apesar da derrota (4 a 2).

Com essa conquista, o Egito tornou-se a décima seleção africana a obter uma vitória na Copa do Mundo, juntando-se a um grupo que inclui Tunísia, Argélia, Marrocos, Camarões, Nigéria, Senegal, África do Sul, Gana e Costa do Marfim.

Mohamed Salah continuou seu desempenho excepcional, elevando seu saldo para 5 contribuições para gols em apenas 4 partidas na Copa do Mundo nas edições de 2018 e 2026 (três gols e duas assistências), confirmando que os “Faraós” conquistaram 22 vitórias em 24 partidas nas quais seu craque marcou gols desde setembro de 2018, em diversas competições.

No entanto, a defesa continuou sendo o único ponto fraco, já que a seleção egípcia sofreu um gol na oitava das nove partidas disputadas na Copa do Mundo, com exceção da única partida em que não sofreu gols, contra a Irlanda na Copa do Mundo de 1990.