Compartilhar Siga GOAL no Google

Gian Piero Gasperini admitiu que a nova derrocada da Roma na Champions League diante do Manchester United deixou um gosto amargo e afirmou que a derrota traz uma lição mais dura do que o fracasso anterior contra o Real Madrid. A Roma desperdiçou uma vantagem de dois gols em Old Trafford, repetindo um padrão preocupante de fragilidade mental que tem prejudicado sua campanha europeia.

Publicidade

Vantagem em Old Trafford desperdiçada

A equipe italiana parecia ter o controle total no início e abriu 2 a 0 em menos de 18 minutos, com gols de Matias Soule e Donyell Malen, este de pênalti. A Roma criou várias oportunidades para ampliar a vantagem, mas não conseguiu aproveitá-las.

A partida mudou drasticamente quando Bruno Fernandes converteu um pênalti em uma cobrança repetida. O gol deu início a uma forte reação dos donos da casa, que não venciam uma partida desde 10 de setembro. Matheus Cunha foi o herói do Manchester United no fim, marcando duas vezes para garantir a dramática vitória por 3 a 2.

Gasperini analisa a derrocada da Roma

Em entrevista à Sky Sport Italia, Gasperini destacou como a dinâmica da partida mudou drasticamente após o pênalti de Fernandes. "Foi uma partida diferente daquela contra o Real Madrid, em que tudo aconteceu nos últimos sete ou oito minutos, após cobranças de escanteio, e não havia sinais reais de uma virada", explicou. "Desta vez, depois do pênalti, o Manchester United teve uma súbita injeção de ânimo, e não conseguimos acompanhar."

O técnico italiano reconheceu um padrão preocupante na dificuldade de sua equipe para manter vantagens. "Não acho que seja coincidência, mas também acho que foram partidas diferentes", acrescentou. "Hoje à noite, não tivemos força para pressionar os atacantes deles como fizemos no primeiro tempo. Além disso, o pênalti e o erro no gol de empate realmente mudaram o rumo do jogo.

Publicidade Publicidade

"Sempre haverá 15 a 20 minutos contra o Manchester United em que você ficará sob pressão. Se conseguir passar por esse período sem sofrer gols, ficará tudo bem."

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Uma dura lição na Europa

Ao refletir sobre as falhas táticas da equipe no segundo tempo, Gasperini avaliou que a derrocada em Old Trafford trouxe um aprendizado mais valioso do que a derrota sofrida nos minutos finais contra o Real Madrid. "Sinceramente, aprendemos mais com esta partida do que com aquela contra o Real Madrid. Naquela, o que aconteceu pareceu imprevisível. Hoje, porém, houve momentos em que a pressão vinda de Old Trafford impulsionou a equipe deles, e precisamos saber lidar melhor com essas situações no futuro", admitiu.

Ao comentar as mudanças táticas, Gasperini apontou a incapacidade de sua equipe de se adaptar à intensa pressão do United. Ele prosseguiu: "Eles fizeram mudanças no intervalo e não tinham mais nada a perder, então passaram a pressionar no campo de ataque. Talvez devêssemos ter recorrido mais às bolas longas naquela situação.

Publicidade

"O problema foi que deixamos de conseguir acompanhar os jogadores que eram nossas referências de marcação. Assim, eles levaram a melhor na pressão, impediram que jogássemos e também foram superiores nos ataques.

"Isso nos causou alguns problemas. Provavelmente deveríamos ter tentado quebrar um pouco mais o ritmo deles, com mais disputas de bola, e diminuir o ritmo da partida. A dinâmica do jogo mudou com o pênalti e o lance do empate em 2 a 2."

Publicidade

A fragilidade psicológica do elenco também foi um dos principais temas abordados, com Gasperini admitindo que seus jogadores entram em pânico quando a partida muda de rumo. "É verdade, isso aconteceu também contra o Real Madrid. Talvez haja uma certa frustração quando você vê a vitória escapar", acrescentou. "Mais uma vez, precisamos fazer com que a equipe deixe de sentir a pressão de conseguir um resultado a qualquer custo. Por isso, esta partida nos ajudará a aprender mais do que outras."

Foco no campeonato nacional em meio à crise de lesões

A Roma precisa se reorganizar rapidamente enquanto atravessa um período difícil, marcado pelo aumento do número de jogadores lesionados. Com os goleiros Mile Svilar e Pierluigi Gollini fora de ação, assim como Paulo Dybala, Manu Kone e Lorenzo Pellegrini, o elenco está bastante desfalcado. A saída de Devyne Rensch ainda no início da partida, por um problema muscular, agrava a situação.

Publicidade

Atualmente na 19ª posição da Champions League, com quatro pontos em quatro partidas, a Roma vê suas chances na competição europeia em risco. No entanto, a equipe segue invicta na Serie A e tentará se recuperar no campeonato nacional ao receber o Sassuolo no sábado.