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Um relatório jornalístico afirmou nesta segunda-feira que foi revelado o terceiro uniforme do Barcelona para a temporada 2027-2028.

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O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que a temporada ainda não terminou, mas as marcas que equipam os times esportivos já começaram a trabalhar na próxima temporada.

É o caso da Nike e do Barcelona. Já foram divulgadas as primeiras imagens do design do terceiro uniforme que o Blaugrana usará durante a temporada 2027-2028, criado pela multinacional americana.

A conta do X memorabilia1899, especializada em conteúdo sobre camisas de times, revelou o terceiro uniforme que o Barcelona usará na próxima temporada.

A camisa preta se destaca por um design chamativo que inclui línguas de fogo e faíscas, inspirado em uma das mais famosas tradições populares e culturais da Catalunha: o "Correfoc" (corridas do fogo).

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As origens dessa tradição remontam ao século XII, quando simbolizava a luta entre o bem e o mal, enquanto a tradição atual remonta ao festival "La Mercè", em Barcelona, no ano de 1978, quando um grupo de ativistas culturais e o público participaram da dança dos diabos e dragões, percorrendo as ruas em meio ao fogo e à pólvora.

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Atualmente, os participantes vestem fantasias de diabos e correm pelas ruas e praças da cidade carregando forcados equipados com fogos de artifício, lançando uma chuva de faíscas.

O Barcelona já havia usado um terceiro uniforme de cor preta na temporada 2020-2021, quando a marca japonesa Rakuten era a patrocinadora principal.

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Naquela época, a camisa era totalmente preta, com detalhes dourados nas mangas, na gola e no escudo do clube.

Pesadelo da data Fifa preocupa o Barcelona

Com a chegada do período da data Fifa, Hans Flick, técnico do Barcelona, se vê em um estado de preocupação e apreensão, e tem motivos de sobra para isso. A questão não diz respeito apenas às lesões, mas também a atitudes difíceis de entender, como a postura da Confederação Brasileira de Futebol.

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O jornal Sport noticiou que o Barcelona tem pela frente um calendário complicado de jogos até o fim do ano, especialmente no estádio Spotify Camp Nou, onde enfrentará Villarreal, Atlético de Madrid e Manchester City, além de outros adversários.

O técnico alemão passou a entender muito bem os problemas que os períodos da data Fifa impõem aos seus planos e à sua programação.

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Embora o técnico Luis de la Fuente precisasse fazer mudanças para dar novo ânimo ao desempenho da equipe durante o intervalo da partida entre Espanha e Inglaterra, o que fez colocando Pedri e Fermín, a permanência de um jogador tão importante como Pau Cubarsí no vestiário causou surpresa.

E está claro que não se tratou de uma decisão técnica. O próprio treinador da seleção espanhola explicou, após a partida, que o jogador do Barcelona havia sentido um incômodo muscular.

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O jogador aguarda a realização de exames médicos nesta segunda-feira em Barcelona, sob a supervisão do departamento médico do clube catalão, para determinar se realmente sofreu uma lesão, bem como saber sua gravidade.

Cubarsí é um jogador fundamental e indispensável para o técnico Hans Flick, além de ser o único zagueiro, ao lado de Gerard Martín, que não sofreu lesão.

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Outro jogador que passará por exames médicos nesta segunda-feira, após seu retorno a Barcelona, é Frenkie de Jong.

E, depois de horas de incerteza, a seleção holandesa decidiu tirar o meio-campista do Barcelona de sua lista, para que ele seja examinado pelo departamento médico do clube, por conta de algumas dores nas costas.