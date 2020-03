A curiosa relação de Ter Stegen com o futebol: "Não sei o nome de alguns jogadores"

Em entrevista, goleiro do Barcelona revela que não tem muito interesse pelo esporte que pratica profissionalmente

Ter Stegen até está com saudades de entrar em campo pelo , mas não liga muito para a interrupção do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao jornal espanhol El País, ele revelou que não gosta de acompanhar os jogos em seu tempo livre.

"As pessoas dão risada quando digo que não faço ideia de futebol. Não vejo muito futebol, salvo quando são partidas muito boas ou quando me interessa em particular algum jogador que é meu amigo. Às vezes me perguntam o nome de um jogador e eu nem faço ideia", declarou.



"Na liga, por exemplo, isso acontece com os nomes. Não sei como se chamam. Mas depois, quando passam o vídeo, me dou conta de que sei perfeitamente quem é. Lembro melhor como se movem pelo campo, como chutam ou como se desmarcam do que o nome do jogador. É um pouco estranho, acontece quando analisamos os adversários", completou.

O goleiro alemão ainda enfatizou a importância de o mundo do futebol entender a importância sobre a pausa para evitar novas contaminações e disse que conversou com Alisson, brasileiro e arqueiro do , que é embaixador da Organização Mundial da Saúde (OMS) e lhe deu dicas sobre como lavar as mãos.

"Por enquanto, estou encarando a quarentena com muita tranquilidade. Claro que gostaria de estar no campo lutando por tudo que temos que lutar. Estamos na reta final da temporada, e é uma pena que tenha parado. Mas, neste momento, o futebol não é uma prioridade. Temos que estar em casa, não somos uma exceção", disse.

Ter Stegen ainda lembrou que a temporada foi paralisada num momento em que o Barcelona dava sinais de recuperação. "Estamos liderando a Liga, que é o que importa, e temos uma boa situação na Champions. Esperamos seguir jogando futebol, que é a coisa da qual mais gostamos".



Enquanto a bola não rola novamente, o goleiro aproveita para cozinhar, um de seus hobbies favoritos, e para recuperar o hábito de ler. Ele também está curtindo mais o filho Ben, de três meses. "Ele se comporta muito bem e acorda só uma vez durante a noite. Está sendo um prazer", concluiu.