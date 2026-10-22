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Cesc Fabregas falou abertamente sobre seu “arrependimento” após a sensacional vitória do Como por 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Apesar de ter comandado um dos resultados mais importantes da história do clube italiano, o ex-meia de Arsenal e Chelsea admitiu ter cometido um erro tático que impediu sua equipe de terminar a partida sem sofrer gols.

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Noite histórica para o time italiano

Em sua primeira campanha na Champions League, o Como conquistou uma vitória inesquecível por 4 a 1 sobre o Manchester United, que vive uma fase difícil. Nico Paz comandou os donos da casa com uma atuação espetacular, que lhe rendeu o prêmio de melhor em campo: foram dois gols e uma assistência. Seu desempenho aumentou a pressão sobre o gigante da Premier League, que soma apenas duas vitórias em 11 partidas por todas as competições nesta temporada.

Jacobo Ramon marcou o quarto gol do Como aos 76 minutos e deixou a vitória fora do alcance dos visitantes. Joshua Zirkzee, porém, fez o gol de honra do Manchester United nos instantes finais.

O gol surgiu diretamente de uma orientação tática dada pelo banco de reservas dos donos da casa. A breve queda de intensidade trouxe um fim frustrante a uma noite que, até então, havia sido perfeita para o time italiano.

Fabregas assume a culpa

Getty Images





Fabregas assumiu prontamente toda a responsabilidade pelo gol de Zirkzee e admitiu que sua decisão de preservar os jogadores para o compromisso pelo campeonato nacional no fim de semana teve o efeito contrário. O técnico do Como revelou ter orientado o elenco a diminuir a intensidade quando a equipe já vencia confortavelmente por quatro gols.

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“Lamento os últimos dez minutos porque fui eu que disse ao time para diminuir o ritmo. Temos outro jogo e, com 4 a 0, podíamos administrar um pouco”, confessou Fabregas. “Disse aos jogadores para pararem de correr e ficarem no meio de campo. É algo de que me arrependo, porque sou o primeiro a sempre incentivá-los a lutar até o fim.

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“O gol deles me doeu porque diminuímos a intensidade e recuamos nossa linha defensiva, mas a culpa foi minha.”

Em entrevista à Sky Sport Italia após o apito final, o espanhol também fez questão de compartilhar o momento com sua equipe de apoio. “Quero dedicar a vitória a um dos responsáveis pelos uniformes. Ele sabe por quê”, acrescentou.

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Com os pés no chão

Apesar da dimensão do resultado, Fabregas procurou conter as sugestões de que o Como poderia superar com tanta facilidade os principais times da Europa de forma consistente. Ele ressaltou a importância da humildade e da preparação e elogiou a confiança do elenco enquanto a equipe percorre um caminho inédito nas competições europeias.

“É uma noite especial, mas ainda estamos no começo de tudo o que temos em mente”, explicou Fabregas. “O time jogou bem hoje, mas precisamos manter os pés no chão e lembrar que temos outro jogo no sábado.”

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Ao ser questionado sobre repetir a atuação contra adversários de alto nível, respondeu: “Não sei se podemos dizer isso, é uma afirmação ousada. Precisamos tentar manter a humildade.

“Sempre vamos nos preparar e tentar jogar do nosso jeito, seja contra a Inter na semifinal da Copa da Itália, seja contra Napoli e Roma na Serie A. A preparação é fundamental, mas a confiança desses rapazes também é. Tudo fica mais difícil se eles não tiverem essa confiança.”

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Ele concluiu: “Enfrentamos o Manchester United hoje. Não importa se eles estão em uma fase difícil no momento: nunca podemos esquecer que, para alguns dos nossos jogadores, este foi apenas o terceiro jogo de Champions League de toda a carreira.

“É por isso que a confiança desses rapazes e a maneira como fazem as coisas me dão vida. Vencer desse jeito é muito gratificante, mas o difícil agora é jogar da mesma maneira no sábado, pela Serie A.”

Getty Images





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De volta aos compromissos nacionais

O Como tentará levar o embalo da vitória europeia para a Serie A quando receber o Sassuolo neste sábado. Embora o triunfo histórico sobre o United mereça dominar as manchetes, Fabregas deixou claro que manter o mesmo alto nível no campeonato será o grande teste para seu elenco, agora mais confiante.