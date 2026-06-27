A Croácia empurra Gana para o terceiro lugar após um jogo emocionante e uma assistência de Luka Modric no final da partida

A Croácia conseguiu conquistar o segundo lugar no Grupo C. Após uma partida emocionante contra Gana, o adversário direto foi derrotado por 2 a 1. Aos 83 minutos, Nikola Vlasic, após passe de Luka Modric, marcou o gol da vitória para a Croácia. A equipe de Zlatko Dalic enfrentará, nas oitavas de final, o segundo colocado do Grupo K: Portugal ou Colômbia. Gana, como terceiro colocado, enfrentará o vencedor do Grupo K: Portugal ou Colômbia.

Tanto na Croácia quanto no Gana, houve três alterações na escalação inicial. Josko Gvardiol, Mario Pasalic e Peter Musa deram lugar a Petar Susic, Vlasic e Ante Budimir. Pelo lado ganês, Kamaldeen Sulemana, Elisha Owusu e Derrick Luckassen, de Amsterdã, entraram em campo no lugar de Jerome Opoku, Caleb Yirenkyi e Iñaki Williams.

A Croácia dominou a posse de bola na fase inicial, o que foi muito bem aceito pelo Gana, gerando vaias da torcida nas arquibancadas. Afinal, as Estrelas Negras precisavam apenas de um ponto para avançar, enquanto a Croácia corria o risco de ser eliminada em caso de derrota.

Após um primeiro quarto de hora equilibrado, Vlasic criou a primeira grande chance. O meio-campista ofensivo do Torino recebeu a bola após um belo ataque e viu sua tentativa acertar a trave. Mais um quarto de hora depois, os croatas finalmente abriram o placar. Mateo Kovacic serviu Susic, cujo chute forte de cerca de vinte metros passou entre as pernas de Luckassen e voou para o canto oposto: 1 a 0.

Gana não conseguiu criar muitas oportunidades de ataque, mas ainda assim pôde sonhar com o empate graças ao seu jogador-estrela, Antoine Semenyo, sempre procurado. O atacante do Manchester City desferiu um bom chute, que, para sua decepção, passou raspando a trave de Dominik Livakovic.

A fase inicial do segundo tempo também foi promissora para a torcida ganesa. Apenas dois minutos após entrar em campo, o substituto Issahaku Fatawu logo se destacou com um chute forte, que passou um metro acima do gol de Livakovic. No entanto, esse acabou sendo um dos poucos destaques do segundo tempo, no qual ambas as equipes se mostraram sólidas na defesa.

Portanto, não foi surpresa que Gana empatasse em uma jogada de bola parada. Luckassen completou com a parte interna do pé uma excelente cobrança de falta de Ernest Nuamah. O árbitro Drew Fischer foi chamado para consultar o monitor e concluiu que Kwasi Sibo estava fora de jogo, mas não em posição de interferência. O árbitro canadense manteve, portanto, sua decisão: 1 a 1.

No entanto, os croatas acabariam levando a melhor na fase final da partida. Aos 83 minutos, Modric cobrou um escanteio em direção ao segundo poste, onde Vlasic estava perfeitamente posicionado e cabeceou com força, sem chances para Benjamin Asare: 2 a 1. Com essa jogada, Modric (40) se tornou o jogador mais velho a dar uma assistência em uma Copa do Mundo.