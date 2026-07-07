A Croácia critica duramente a FIFA e exige uma resposta oficial sobre a polêmica em torno da partida contra a Portugal

Após a eliminação pelas mãos de Portugal em uma partida marcada por várias decisões arbitrais polêmicas, a Federação Croata de Futebol atacou agora diretamente a FIFA e ameaça levar o caso adiante para obter esclarecimentos.

A Croácia foi eliminada da fase de 32 da Copa do Mundo de 2026, ao perder para a Portugal (2 a 1), na madrugada da última sexta-feira.

As polêmicas arbitrais em torno da Copa do Mundo de 2026 continuam sem trégua. Apenas algumas horas após a acirrada discussão gerada pelo caso do atacante americano Folarin Balogun, surgiu uma nova questão que gerou ampla controvérsia, aumentando a pressão sobre a FIFA.

Desta vez, a situação diz respeito à seleção da Croácia, que acredita ter sido privada da classificação devido a várias decisões arbitrais consideradas incompreensíveis, segundo a rede “Foot Mercato”.

E o gol do zagueiro croata Josko Gvardiol, que acabou sendo anulado após a intervenção do VAR, tornou-se o foco da indignação da Federação Croata de Futebol.

Os acontecimentos dessa partida continuam gerando ampla polêmica na Europa, e a Federação Internacional de Futebol (FIFA) explicou que o sensor embutido na bola detectou o contato com o cabelo de Igor Matanović, o que levou à marcação de impedimento e à anulação do gol de empate da Croácia; no entanto, essa justificativa não convenceu a Croácia.

Após as críticas que recebeu devido às repetidas polêmicas arbitrais que marcaram esta edição da Copa do Mundo, a Federação se vê mais uma vez sob o peso das críticas. Desta vez, o protesto vai além das simples declarações após a partida: a Federação Croata de Futebol apresentou uma reclamação oficial à FIFA solicitando um esclarecimento detalhado e está avaliando a possibilidade de tomar outras medidas.

Em uma carta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, a Federação Croata de Futebol não se limitou a questionar algumas decisões do árbitro norueguês Espen Eskas, mas criticou principalmente a forma como elas foram tomadas.

O porta-voz da federação, Tomislav Pakak, esclareceu a posição oficial da federação em termos enfáticos, afirmando: “A Federação Croata de Futebol enviou uma carta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, na qual expressamos nossa profunda decepção e nossa discordância com o resultado da partida contra a Portugal, não por causa das decisões da arbitragem em si — pois isso pode ser discutido após qualquer partida —, mas por causa dos procedimentos que levaram a essas decisões. Em primeiro lugar, acreditamos que o protocolo do Vídeo-Árbitro (VAR) foi aplicado de forma totalmente incorreta durante o pênalti concedido à Portugal, e que não deveria ter sido solicitado ao árbitro que revisasse o vídeo”.

E acrescentou: “Mais importante ainda, no gol de empate marcado por Javardiol, e em desacordo com as regras e o espírito do futebol, a bandeira de impedimento foi levantada contra Bašalić sob o pretexto de uma interferência inexistente de Matanović, enquanto o sensor indicava o contrário”.

A Federação Croata de Futebol não se contenta com um simples protesto, mas agora exige uma resposta oficial da FIFA sobre todo o procedimento.

A Federação acredita que esse uso da tecnologia cria um precedente perigoso para o futebol mundial e abre as portas para contestações mais amplas das decisões arbitrais.

Tomislav Pakak continuou, sem amenizar sua posição: “Acreditamos que isso seja um uso indevido da tecnologia, que acolhemos no futebol, mas consideramos que essa aplicação não beneficia nem a FIFA, nem as equipes, nem a torcida”.

E concluiu: “Sabemos que nossa mensagem não vai amenizar a dor e a decepção dos torcedores e dos jogadores, mas acreditamos na importância de alertar a FIFA e exigir uma explicação detalhada de todas as decisões tomadas”.