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Joshua Kimmich criticou duramente os dirigentes do Bayern de Munique pelo tratamento dado a Jamal Musiala. O episódio trouxe de volta as polêmicas sobre a vacinação em 2021 e sua renovação contratual em 2025.

Às vésperas do jogo da Champions League contra o Lille, parecia que a situação finalmente começava a se acalmar no Bayern de Munique em meio ao debate acalorado sobre Jamal Musiala , sua doença e uma possível redução salarial. Depois de uma reunião entre a direção do clube e os representantes de Musiala, o Bayern divulgou um comunicado na manhã de quarta-feira em que falou de uma "conversa construtiva". As negociações entre as duas partes deveriam continuar "em espírito de parceria e de forma confidencial".

Em seguida, o Bayern, bastante desfalcado, sofreu contra o Lille sua primeira derrota na temporada. Portanto, não faltavam outros assuntos para discutir . Mas o futebol logo voltou a ficar em segundo plano por causa das declarações de Joshua Kimmich na zona mista, quando ele criticou duramente a direção do clube pelo tratamento dado a seu companheiro Musiala .

"O que não entendo é a maneira como isso é comunicado publicamente. Isso nunca pode acontecer, essa questão não pode ser resolvida às custas de um jogador", disse o vice-capitão de 31 anos, que atua pelo Bayern há 11 anos. "Isso é absolutamente inaceitável e não combina com o Bayern!" Uli Hoeneß, figura influente no clube, havia levado o assunto a público duas semanas e meia antes. Depois, o presidente do conselho executivo, Jan-Christian Dreesen, e, sobretudo, Karl-Heinz Rummenigge, que, assim como Hoeneß, integra o conselho de supervisão, fizeram declarações ainda mais duras.

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Profundas divisões atravessam o Bayern de Munique

Kimmich não fez sua crítica levado pela emoção do momento. Falou com calma e ponderação, mostrou compreender também o outro lado e, ao que tudo indica, havia pensado bem no que diria. Afinal, durante uma visita a um fã-clube no domingo, já havia anunciado que se pronunciaria sobre o caso Musiala após o jogo contra o Lille. Suas palavras voltam a evidenciar as profundas divisões que hoje atravessam o Bayern de Munique.

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De um lado estão os dirigentes que atuam nos bastidores, sobretudo Hoeneß e Rummenigge. Os dois foram os principais responsáveis por transformar o Bayern no clube de alcance mundial que é hoje. Mas desconfiam, quase por hábito, de todos os seus sucessores e veem por toda parte possíveis desperdícios de dinheiro do clube, especialmente em salários que consideram altos demais.

Do outro lado estão os responsáveis pela área esportiva, entre eles Max Eberl e Christoph Freund, o técnico Vincent Kompany e também o elenco. Todos sempre manifestaram plena confiança em Musiala, enquanto os dirigentes expressavam dúvidas. Kimmich foi o primeiro a contestá-los publicamente. Antes dele, porém, Michael Olise já havia reagido de forma mais discreta . O astro de poucas palavras curtiu no Instagram uma publicação de Fabrizio Romano sobre as duras críticas do sindicato dos jogadores FIFPRO à forma como os dirigentes do Bayern trataram Musiala.

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O fato de justamente Kimmich ter se manifestado com tanta clareza deve se explicar, sobretudo, por sua posição de destaque como vice-capitão e pelo consequente senso de responsabilidade em relação ao jovem companheiro. No fim das contas, Kimmich falou em nome do elenco. Mas seu próprio histórico com o clube, também bastante delicado, talvez tenha influenciado suas declarações.

IMAGO

Quarentena na pandemia: Kimmich teve o salário suspenso

Durante a pandemia de covid-19, Kimmich inicialmente recusou a vacinação no segundo semestre de 2021 por preocupações com a saúde, o que gerou muita incompreensão entre o público. Os dirigentes não defenderam o jogador publicamente naquele período. Em vez disso, também pressionaram para que ele se vacinasse e chegaram a suspender seu salário durante a quarentena que cumpriu por ter sido contato de uma pessoa infectada, medida legalmente permitida na época.

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Kimmich, que acabou se vacinando mais tarde, contou em um documentário da ZDF lançado em junho de 2024 que se sentiu "abandonado" pelo clube naquele período. Disse que ficou "decepcionado e magoado". "Aquela confiança que eu tinha no clube antes, é claro, foi destruída."

O então técnico Thomas Tuchel também passou a questionar Kimmich em campo após assumir o cargo em 2023 e pediu um novo "volante de contenção". Kimmich logo passou a ser visto como candidato a deixar o clube. No início de 2024, Eberl assumiu o cargo de diretor esportivo. Naquele momento, "já não existia relação alguma entre Jo e o Bayern", disse Eberl em um segundo documentário da ZDF sobre Kimmich, lançado em junho de 2026.

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Antes da renovação de Kimmich, o conselho de supervisão retirou a proposta

A relação entre Kimmich e os dirigentes do Bayern ficou ainda mais abalada durante as negociações para sua renovação contratual no início de 2025 . Kimmich, que, ao contrário de quase todos os jogadores profissionais, negocia os próprios contratos e não tem agente, teria chegado na época a um acordo verbal com Eberl para renovar o vínculo que terminaria no meio de 2025.

Depois de todas as polêmicas sobre a vacinação e as discussões sobre a contratação de um volante de contenção, que o magoaram pessoalmente, ele aparentemente quis deixar o Bayern esperando um pouco. Jogavam a seu favor o fato de ter voltado a desempenhar um papel fundamental sob o comando de Vincent Kompany, sua excelente forma e também o interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo. Eberl elogiou Kimmich repetidas vezes e esperou pacientemente por sua decisão. Na opinião dos dirigentes, porém, esperou por tempo demais e com submissão excessiva. Assim, o conselho de supervisão, liderado por Hoeneß e Rummenigge, retirou a proposta no fim de fevereiro, em um gesto que ganhou repercussão pública. Outras negociações se seguiram, e a renovação só foi concluída em meados de março.

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Já naquela época, Kimmich fez questão de dizer que "valorizava muito" o fato de que "praticamente nada das conversas com Max (Eberl, diretor esportivo), Jan-Christian (Dreesen, presidente do conselho executivo) e Christoph (Freund, diretor de futebol) chegou ao público". Assim, também indicou, ainda que indiretamente, de onde suspeitava que vinham as informações em circulação. No documentário da ZDF de 2026, Kimmich classificou os debates públicos como "muito desagradáveis", porque sentiu que o retratavam como ganancioso.

Eberl, por sua vez, sempre ressaltou que Kimmich não estava pensando "na grana" ao avaliar seu futuro, até porque poderia ganhar muito mais no PSG, mas sim "no projeto". Ou seja, na possibilidade de continuar disputando o título da Champions League com o Bayern. Nesse sentido, aliás, Kimmich viu uma decisão daquela época como um sinal especialmente importante: a renovação de um certo Jamal Musiala, acertada cerca de um mês antes de ele próprio assinar seu contrato.