A crise se agrava... Resposta indireta de Thiaw ao ataque da Federação Senegalesa

A crise no futebol senegalês voltou a se acirrar depois que a comissão técnica do ex-técnico da seleção nacional, Babi Thiaw, divulgou sua primeira resposta pública às declarações do presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdallah Fall, nas quais ele abordou os bastidores do desentendimento com o técnico, além de negar as acusações relacionadas à participação dos “Leões da Teranga” na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com osite senenews, do Senegal, poucas minutos após a coletiva de imprensa, Cherif Fal, um dos mais próximos colaboradores de Babi Thiaw, publicou uma mensagem no recurso “Status” do aplicativo “WhatsApp”, em tom contundente, na qual dizia: “É lamentável: quando você não está por dentro das coisas, você realmente não está por dentro delas. Preparem suas respostas para a opinião pública, pois chegou a hora”, acompanhada de emojis irônicos.

Embora Sherif Fall não tenha mencionado o presidente da Federação pelo nome, o site senegalês considerou sua mensagem uma resposta direta à coletiva de imprensa de Abdoulaye Fall, especialmente porque ela foi enviada minutos após o término da coletiva, e interpretou-a como uma preparação para que a comissão técnica de Babi Thiaw se pronunciasse sobre as acusações que lhe foram dirigidas.

O presidente da Federação Senegalesa havia realizado uma longa coletiva de imprensa na qual abordou as questões levantadas após a eliminação da seleção da Copa do Mundo de 2026, principalmente os rumores sobre escândalos organizacionais dentro da delegação dos “Leões da Teranga”, incluindo alegações de assédio sexual, gastos excessivos e revenda de ingressos para os jogos — acusações sobre as quais ele negou a existência de quaisquer provas oficiais que as sustentassem, afirmando que a Federação não recebeu nenhuma denúncia oficial ou relatório da polícia americana, considerando o caso “encerrado”.

Além disso, Abdullah Fall revelou detalhes do desentendimento com Babi Thiaw durante as negociações para a renovação de seu contrato, explicando que o técnico exigiu que seu salário fosse indexado à taxa de inflação, que a porcentagem dos bônus por vitória fosse aumentada e que recebesse bônus excepcionais, além de se recusar a incluir metas contratuais relacionadas à Copa do Mundo e à Copa Africana das Nações, o que levou ao impasse nas negociações.

O presidente da Federação acrescentou que Tião se recusou a comandar a seleção antes de assinar seu novo contrato, o que o obrigou a assinar o contrato antes da segunda partida da fase de grupos contra a Noruega, enfatizando que “o interesse da seleção estava acima de qualquer outra consideração”.

A questão não se limitou aos aspectos contratuais, já que Fal revelou a existência de tensão em relação às decisões técnicas, afirmando que só tomava conhecimento da escalação titular da seleção ao chegar ao estádio, considerando essa abordagem “inaceitável”.

A Federação Senegalesa havia anunciado anteriormente o término do contrato com Babi Thiaw e toda a sua comissão técnica, após a eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota para a Bélgica por 3 a 2 na prorrogação, o que levou o futebol senegalês a entrar em um turbilhão de polêmicas e acusações mútuas, que parece destinada a se intensificar nos próximos dias.