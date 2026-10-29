Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu más notícias antes do confronto contra o Deportivo Alavés, no próximo sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona enfrenta uma grande crise defensiva após as lesões que sofreu recentemente, entre elas a confirmação da ausência de Xavi Espart por cerca de 7 semanas.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, apesar das expectativas otimistas no início da semana quanto ao retorno de Jules Koundé, o tornozelo do zagueiro francês esquerdo não se recuperou o suficiente após a entorse sofrida na partida entre Betis e Barcelona há dez dias, e ele acabou sendo descartado agora para o jogo contra o Alavés.

Após sua ausência nas duas partidas que o Barcelona perdeu diante do Paris Saint-Germain (4 a 2) na Liga dos Campeões da Europa, e diante do Real Madrid (1 a 2) no Campeonato Espanhol, por causa da lesão mencionada anteriormente, o plano era que Koundé se juntasse ao grupo no meio da semana para ficar disponível para o confronto contra o Alavés.

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No entanto, ele sentiu desconforto na última quarta-feira ao calçar a chuteira, por isso treinou separado do grupo, e nesta quinta-feira, dada a proximidade da data da partida, todas as partes decidiram que ele ainda não deveria voltar a aparecer, pois, se se forçasse a isso, haveria o risco de agravar a lesão.

Na ausência de Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart, o retorno de Koundé era importante para Flick, mas ele terá de enfrentar o Alavés tendo apenas João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Alejandro Baldé como zagueiros disponíveis.

Deslocar Bryan Gil para a posição de lateral-direito é uma das opções de rodízio dos jogadores, bem como, ainda que menos provável, escalar Rodri ou até mesmo Frenkie de Jong na posição de zagueiro central.

Álex Campos, zagueiro central de 18 anos do time reserva, treinou com o time principal nos últimos dias em antecipação à sua presença na lista.