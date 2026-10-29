Hans Flick, técnico do Barcelona, recebeu más notícias antes do confronto contra o Deportivo Alavés, no próximo sábado, no Spotify Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona enfrenta uma grande crise defensiva após as lesões que sofreu recentemente, entre elas a confirmação da ausência de Xavi Espart por cerca de 7 semanas.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, apesar das previsões otimistas no início da semana sobre o retorno de Jules Koundé, o tornozelo do defensor francês não melhorou o suficiente após a torção que ele sofreu na partida entre Betis e Barcelona há dez dias, e ele foi agora descartado da partida contra o Alavés.

Após sua ausência nas duas partidas que o Barcelona perdeu para o Paris Saint-Germain (4 a 2) na Liga dos Campeões da Europa, e para o Real Madrid (1 a 2) na La Liga, por conta da lesão mencionada anteriormente, o plano era que Koundé se juntasse ao grupo no meio da semana para estar disponível para o confronto contra o Alavés.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 ALA Assistir

No entanto, ele sentiu desconforto ontem, quarta-feira, ao calçar seu sapato, então treinou separadamente do grupo, e hoje, quinta-feira, diante da proximidade da partida, todas as partes decidiram que ele não deveria voltar a atuar ainda, pois, se ele se forçasse a isso, haveria o risco de agravamento da lesão.

Na ausência de Eric García, Andreas Christensen e Xavi Espart, o retorno de Koundé era importante para Flick, mas ele terá de encarar o Alavés tendo apenas João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Alejandro Baldé como defensores disponíveis.

Deslocar Bryan Gil para a posição de lateral-direito é uma das opções de rotação dos jogadores, assim como, ainda que menos provável, escalar Rodri ou até mesmo Frenkie de Jong na posição de zagueiro central.

Álex Campos, zagueiro central de 18 anos da equipe reserva, treinou com o time principal nos últimos dias, na expectativa de constar na lista.