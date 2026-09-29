O presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, se prepara para realizar uma reunião de emergência com o técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, e o capitão Cristiano Ronaldo, para resolver a crise deste último.

Ronaldo havia ficado no banco de reservas durante toda a última partida contra a Noruega, na segunda rodada da Liga das Nações da Europa, que terminou com vitória de Portugal por 2 a 1.

Mas parece que o ocorrido provocou a insatisfação do craque, já que o astro português faltou ao treino da seleção de seu país, nesta terça-feira, sob a justificativa de retornar ao hotel de concentração para realizar alguns treinos na academia.

Há cerca de uma semana, Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, prometeu dedicar-se à seleção portuguesa, e disse: "Estou aqui para ajudar, jogando ou não. Sou apenas mais um entre muitos. Sempre foi assim e continuará sendo. Vou repetir: farei tudo o que o treinador me pedir: jogar, sair, ou até mesmo não jogar. A honra de representar Portugal está acima de qualquer outra coisa".

Seis dias depois, aquelas palavras retumbantes se dissiparam, pois na partida contra o País de Gales (1 a 0), Ronaldo enfrentou uma onda de críticas por sua falta de efetividade ofensiva, e após ser alvo de críticas ferozes, o dono da camisa 7 passou por uma experiência que não vivia há 18 anos.

Na partida contra a Noruega, Jesus decidiu mantê-lo no banco de reservas durante todo o jogo, uma decisão que irritou profundamente Ronaldo, que apareceu carrancudo diante das câmeras, e após a partida, seu treinador admitiu que havia dito ao seu astro que ele entraria como reserva, mas voltou atrás em sua decisão no final.

Jesus comentou após a partida: "Eu não sabia que ele estava incomodado. Só ele pode responder a isso. O certo é que a sua não participação não significa que eu não conte com ele. Na verdade, antes da partida, eu lhe disse: 'Não vou colocá-lo como titular, mas vou colocá-lo como reserva'. Isto é o futebol: impõe suas regras, e neste caso específico, não havia justificativa para trocar o atacante, sabendo que temos uma partida na Dinamarca e que ele pode ser a primeira opção contra ela".

Enquanto a seleção portuguesa se instalava em sua concentração na cidade sueca de Malmö, situada na fronteira com Copenhague, Ronaldo chamou a atenção da imprensa portuguesa, pois após estar presente no gramado do estádio Eleda meia hora antes do início do treino da equipe, Ronaldo decidiu voltar ao hotel após uma breve conversa com o treinador Jesus.

A Federação Portuguesa justificou oficialmente essa decisão alegando que o Malmö não possui os equipamentos necessários para o treino individual de Ronaldo.

Por sua vez, Jesus referiu-se brevemente à sua conversa com seu astro após o treino, dizendo: "Falo com Cristiano Ronaldo todos os dias, a cada minuto".

Enquanto o técnico da seleção portuguesa negou qualquer desavença com seu jogador, a imprensa portuguesa noticiou na noite desta terça-feira que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, alterou sua agenda com urgência.

Era esperado que ele estivesse presente amanhã, quarta-feira, nos Açores para assistir à partida da seleção sub-21 contra Gibraltar, cuja vitória garantiria a classificação dos jovens jogadores portugueses para o Campeonato Europeu Sub-21.

Proença deveria então viajar para a Dinamarca na quinta-feira, dia da partida da seleção principal contra a seleção escandinava, mas, no final, Proença não viajará para os Açores, e segue atualmente para Copenhague, para realizar uma reunião de emergência com Jesus e Ronaldo em Malmö, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato".



